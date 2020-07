Te gry powinny znaleźć się w kanonie lektur szkolnych. Zobacz listę stworzoną przez graczy

Fani gier stworzyli listę gier, które powinny trafić do szkół. Są też polskie produkcje!

Zespół „Try Evidence” sporządził listę gier, które powinny być omawiane w szkołach. Listę stworzono na podstawie indywidualnych i niepublicznych wypowiedziach dziennikarzy gamingowych, które padły pod koniec czerwca.

To reakcja na fakt, że do katalogu lektur nieobowiązkowych trafi „This War of Mine”. Pomysł zrodził się w głowie Mateusza Morawieckiego.

Tytuł ma jednak dotyczyć dorosłych uczniów liceum. To gra klasyfikowana dla graczy powyżej 18 roku życia.

Gracze postanowili dla zabawy wskazać inne tytuły, które również powinny być omawiane w szkołach. Wśród nich pojawiła się „Abe’s Oddysey”, która dotyczy wyzysku ekonomicznego i złego wpływu pogoni za pieniądzem, kosztem człowieka.

Inną propozycją jest „Banner Saga”. To gra RPG, która czerpie garściami z mitologii nordyckiej, obejmuje szereg dylematów moralnych, poruszająca także temat ksenofobii.

Innymi propozycjami są „Bio Shock” (przedstawia wizję utopijnego społeczeństwa), czy seria „Civilization”, jako symulację rozwoju społeczeństw. Pojawiły się też kultowe produkcje jak „Half Life 2” (który ma nieść za sobą przesłanie dot. utopijnego społeczeństwa), czy polski „Wiedźmin 3”.

Wiedźmin na liście znalazł się jako gra pełna wartości, promująca słowiańskość.

Pełna lista tytułów:

Abe’s Oddysey

Banner Saga

Bio Shock

Bound

Braid

Civilization

Deus Ex: Human Revolution

Firewatch

Frostpunk

Half-Life 2

Horizon Zero Down

Life is Strange

Limbo

My Memory of Us

Portal

The Journey

The Last of Us

Stanley Parable

We. The Revolution

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Źródło: tryevidence.com