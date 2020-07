Trzaskowski będzie blokował socjalizmy PiS? Nie, on dołoży swój własny. Właśnie to zapowiedział

Rafał Trzaskowski zapowiedział nowy program socjalny. 200 złotych do emerytury za każde dziecko doskonale wpisuje się w pisowską politykę rozdawnictwa.

„On przynajmniej będzie blokował socjalizmy PiS” – takie komentarze o Rafale Trzaskowskim można odnaleźć w Internecie. Ich autorzy twierdzą, że kandydat PO-KO to „mniejsze zło”.

Czym dłużej jednak trwa kampania, tym lepiej widać, że Duda i Trzaskowski nie różnią się jakoś rażąco.

Podobni są kwestiach obyczajowych, choć inaczej rozkładają akcenty. Teraz okazuje się, że również w kwestii spojrzenia na państwo socjalne mają wspólne poglądy.

Trzaskowski także chce płacić ludziom za posiadanie dzieci. Dzisiejsze elity polityczne najwyraźniej uważają, że tak to się powinno odbywać; że polityk powie „masz tu pięć stów i idź sobie zrób dziecko” i nagle dzietność w Polsce podskoczy.

Nic to, że jak się okazało program 500 plus nic w tej kwestii nie zmienił. Trzaskowski chce do tego dodać jeszcze 200 plus.

„Macierzyństwo to cudowne doświadczenie, misja, a przede wszystkim – ogromna odpowiedzialność. Państwo musi docenić pracę i poświęcenie polskich matek. Moja propozycja – 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko” – napisał w mediach społecznościowych.

No, a jeszcze niedawno mówił, że w kwestiach gospodarczych blisko mu do Konfederacji…