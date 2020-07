Wolta w rodzinie Putina! Bratanek prezydenta zakłada nową partię polityczną

Roman Putin, bratanek Władimira Putina, zakłada nową partię polityczną. Naród Przeciw Korupcji ma być stronnictwem konsterwatywno-liberalnym.

O swoich planach założenia partii Roman Putin informował już w marcu b.r. Bratanek Władimira Putina zamierza wziąć udział w wyborach i dostać się do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Partia, którą zakłada polityk będzie ideową zbliżona do wolnościowego skrzydła Konfederacji. Program NPK ma być konserwatywno-liberalny.

Roman Putin jest założycielem i prezesem firmy Putin Consulting. To jednak nie wszystko. Początkujący polityk należał również do służb specjalnych, tak samo zresztą jak Władimir Putin.

Czy bratanek będzie stawał w opozycji do swojego wujka? Na razie musi zawalczyć przynajmniej o to, by dostać się do parlamentu.

Źródło: Svoboda.org