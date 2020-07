Andrzej Duda przeciwko przymusowi szczepień? Prezydent szybko się z tego wycofał

Ustępujący prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia w telewizji, które nazwano debatą, sprawiał wrażenie przeciwnego przymusowi szczepień. Polityk szybko rozwiał jednak wątpliwości na Twitterze.

„STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa” – napisała prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że bycie przeciwko przymusowi szczepień nie jest tym samym, co bycie tzw. antyszczepionkowcem. Przeciwnik przymusu chce pozostawić wolność wyboru, a antyszczepionkowiec chce odebrać wolność wyboru poprzez zakaz szczepień i w dodatku kieruje się teoriami spiskowymi.

W Polsce mamy sporo obowiązkowych szczepionek, które nie są obowiązkowymi w wielu innych krajach. Prezydent przyznał na Twitterze, że nie zamierza zmieniać tego stanu rzeczy. Duda nie chce jedynie, by szczepienie na koronawirusa było obowiązkowe.