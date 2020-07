Aresztowanie włoskiego terrorysty z Antify. Ma odpowiadać za podłożenie w Rzymie bomb

W Hiszpanii, Francji i Włoszech aresztowano 7 terrorystów z faszystowskiej Antify. Wśród nich jest Roberto Cropo odpowiedzialny za podłożenie bomby w Rzymie w 2017 roku.

Aresztowania są częścią wielkiej policyjnej akcji o kryptonimie Bialystok przeprowadzanej w kilku krajach Europy Zachodniej. W Hiszpanii, Włoszech i Francji zatrzymano 7 terrorystów mających być członkami jednej komórki Antify – Santiago Maldonado, z Nieformalnej Federacji Anarchistów (FAI).

Wśród nich jest 34-letni Włoch Roberto Cropo podejrzewany o podłożenie bomby w Rzymie w 2017 roku. Faszystę zatrzymano we francuskim Saint-Étienne. Pochodzący z Turynu Cropo został złapany w samochodzie kempingowym, w którym ukrywał się przez ostatnie trzy lata. Mieszkał sam i podejmował prace dorywcze.

W grudniu 2017 roku Cropo podłożył ładunek wybuchowy o wadze 1,5 kilograma pod policyjne koszary. Wewnątrz przebywało w tym czasie 10 policjantów. Na szczęście nie było żadnych ofiar eksplozji.

Uważa się, że komórka Santiago Maldonado jest odpowiedzialna za kilka innych ataków bombowych w ostatnich latach. To ona miała w sierpniu 2018 r. podłożyć bombę w Treviso pod biura Ligi Matteo Salviniego.

Rok później włoska policja aresztowała bezpośrednio odpowiedzialnego za zamach hiszpańskiego skrajnie lewicowego ekstremistę 42- letniego Juana Antonio Sorroche. Faszysta ukrywał się od dwóch lat.

Kilka tygodni temu we Francji policja dokonała rajdu na fabrykę bom produkowanych przez faszystów z Antify. Na miejscu znaleziono dziesiątki koktajli Mołotowa, materiały wybuchowe i zapalniki. Na ścianach były graffiti „Welcome to our Paris HQ Antifa75” – „Witamy w naszej Kwaterze Głównej paryskiej Antify75” oraz hasła nawołujące do zabijania policjantów – informował dziennik „Le Point”.

Aresztowano 4 osoby. Wśród zatrzymanych był 30-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta. Mężczyzna znamy był już policji z powodu przestępstw z użyciem przemocy. Dwóch terrorystów aresztowano wcześniej i to u nich znaleziono materiały wybuchowe i koktajle Mołotowa.