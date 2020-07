Grzegorz Braun: Roszczenia coraz bliżej realizacji! Rząd PiS rozmawia z ambasadą USA [VIDEO]

Grzegorz Braun w swym najnowszym komentarzu wideo odniósł się do raportu amerykańskiego Departamentu Stanu na temat wolności religijnej w Polsce.

O raporcie Departamentu Stanu pisaliśmy już, opisując zawarte w nim potwierdzenie toczących się rozmów z ambasadą USA ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Ambasador USA, inni pracownicy ambasady i dyplomaci omówili z rządem kwestię restytucji mienia żydowskiego i przeciwdziałania antysemityzmowi – czytamy w sekcji poświęconej Polsce.

Bezprawne roszczenia

– Jeśli w podrozdziale dotyczącym Polski, główną sprawą są poza mniemanym antysemityzmem, roszczenia żydowskie, to racje ma ten, kto dostrzega w polityce imperium amerykańskiego rolę ochroniarza, który stoi za plecami mniejszego szantażysta – wskazuje Grzegorz Braun.

– My wiemy, że te roszczenia są całkowicie bezzasadne, a więc samo ich wysuwanie jest przestępstwem, wśród ludzi cywilizowanych i w cywilizowanych kodeksach jest przestępstwem nakłanianie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – dodaje poseł.

– To jest, ni mniej ni więcej, żądanie, byśmy stworzyli pewien precedens, wyjątek od reguły na rzecz Żydów właśnie. I Amerykanie, z kijem w jednej a marchewką w drugiej dłoni, stają wobec nas i wywołują nas do tablicy – kontynuuje polityk Konfederacji.

Braun przypomina także, że do Polski przyjeżdżał specjalny wysłannik, urzędnik ds. holocaustu i antysemityzmu, który spotykał się z władzami naszego nieszczęśliwego kraju. To właśnie on miał wysuwać żądania dotyczące żydowskich (u)roszczeń majątkowych.