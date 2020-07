Sasin mówi o reparacjach od Niemiec. „Formalnie nie ma tematu. Nie możemy powiedzieć: płaćcie”

Temat reparacji za II wojnę światową od Niemiec był często poruszany przez PiS w ich pierwszej kadencji. Teraz temat powraca, a wicepremier Jacek Sasin przyznaje, że nie jest to taka prosta sprawa.

– Polska nie otrzymała od Niemiec odpowiedniej rekompensaty za okrucieństwa drugiej wojny światowej. Straciliśmy sześć milionów ludzi – dużo więcej niż inne kraje, które dostały wysokie reparacje. To nie jest sprawiedliwe. Nie może tak zostać – mówił jeszcze w sierpniu zeszłego roku premier Morawiecki z rozmowie, której fragmenty zostały opublikowane w środę m.in. na stronie internetowej największego regionalnego dziennika RFN „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”.

Plany były wielkie: najpierw oszacowanie strat, a później wysłanie rachunku do Niemiec. Wszystko wskazuje jednak na to, że były to tylko słowa rzucane na wiatr.

Z tym, że rząd formalnie nie zajmuje się tą sprawą, zdradził się wicepremier Jacek Sasin.

– To nie jest tak, że my możemy dzisiaj, po kilkudziesięciu latach możemy tak po prostu, kawa na ławę usiąść z Niemcami, wyrzucić temat reparacji i powiedzieć: „Płaćcie”. To są działania, które są prowadzone na wielu płaszczyznach: medialnych, w rozmowach pomiędzy politykami polskimi i niemieckimi jest obecny. Formalnie nie ma stanowiska rządu, nie ma stanowiska negocjacyjnego, ale temat jest ciągle poruszany w rozmowach, istnieje w relacjach polsko-niemieckich – mówił w RMF FM.

Źródło: RMF FM/Westdeutsche Allgemeine Zeitung/nczas.com