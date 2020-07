Czy demokratyczny gubernator odpowiada za śmierć tysięcy ludzi? Andrew Cuomo wysyłał chorych na koronawirusa do domów opieki

Andrew Cuomo gubernator stanu Nowy Jork nakazywał umieszczanie ludzi zakażonych koronawirusem w domach opieki. Te miejsca stały się wielkimi umieralniami.

Na jaw wychodzą nowe szokujące informacje dotyczące tragedii jaka w czasie apogeum pandemii koronawirusa dotknęła stan Nowy Jork. Zgodnie z poleceniem należącego do Partii Demokratów gubernatora Cuomo w domach opieki umieszczono aż 6300 starszych osób, które były zrażone koronawirusem. To znacznie większa liczba niż dotąd przypuszczano. Domy opieki stały się wielkimi ogniskami pandemii i umieralniami.

Kiedy Cuomo wysyłał do nich starszych zarażonych ludzi to robił oskarżał jednoczesne prezydenta Trumpa o doprowadzenie do wielkiej liczby zgonów w tych placówkach.

– Dane pokazują, że pensjonariusze domów opieki zarazili się koronawirusem od personelu, a przypuszczalnie także od tych, którzy je odwiedzali. Niestety, wcześnie nie rozumieliśmy tej choroby, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego jak się rozprzestrzenia w naszej społeczności i dlatego dopuszczono do jej rozprzestrzenienia się wśród osób z grupy najwyższego ryzyka – oświadczył na konferencji prasowej komisarz zdrowia stanu Nowy Jork Howard Zucker.

Decyzji gubernatora próbował bronic Jeffrey Hammond rzecznik Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork. – Od samego początku mówiliśmy, że naszym najwyższym priorytetem jest ochrona naszych najbardziej narażonych członków społeczności, w tym osób przebywających w domach opieki – oświadczył.

To jednak stoi w całkowitej sprzeczności z opublikowanymi danymi. Okazuje się, że marcu i kwietniu koronawirusem zaraziło się ponad 20 tysięcy pracowników i pensjonariuszy domów opieki.

Nowy Jork zanotował najgorsze wskaźniki związane z pandemia ze wszystkich stanów USA. W całym stanie z powodu koronawirusa zmarło już 32,3 tysiąca osób. Odnotowano 1660 zgonów na milion mieszkańców. Pod tym względem gorzej jest tylko z sąsiadującym przez rzekę stanem New Jersey.

Ostatecznie Cuomo 10 maja, po fali krytyki, wycofał swe zarządzenie dotyczące wysyłania chorych do domów opieki. Teraz jednak wychodzą na jaw nowe fakty pokazujące jak tragiczne były skutki jego wcześniejszej decyzji. Cuomo przez 2 miesiące pokazywany był przez związane z Demokratami media jako ten lider, który najlepiej radzi sobie z pandemią. Był bardzo częstym gościem w stacji CNN w programie, który prowadził jego brat Chris Cuomo. Występował tam jako zawzięty krytyk Trumpa i „zbawca” stanu.