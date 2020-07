Kolejne ofiary na Mokotowie. Odkryto szkielety pod dawnym „spacerniakiem” więzienia

IPN odnalazł szczątki kolejnej osoby pogrzebanej na terenie byłego więzienia na Mokotowie. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ujawnił w środę 8 lipca szczątki kolejnej osoby pogrzebanej na terenie pod dawnymi „spacerniakami” więzienia mokotowskiego.

To już druga ofiara odkryta wciągu dwóch dni. We wtorek także odkryto ludzki szkielet. To wynik prac archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie dawnego więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Odnalezione we wtorek ciało pogrzebano bez trumny. Przy szczątkach znaleziono m.in. fragmenty materiału i drut owinięty wokół bioder.

Prace IPN na warszawskim Mokotowie zmierzają do odnalezienia wszystkie szczątków ofiar zbrodni. Zarówno niemieckich (m.in. z okresu Powstania Warszawskiego), jak i komunistycznych.

Pierwsze prace archeologiczno-ekshumacyjne Instytutu przy ul. Rakowieckiej odbyły się w lipcu 2016 r. Wszystkie wydobywane szczątki są poddawane oględzinom, a następnie badaniom genetycznym w celu ustalenia ich tożsamości.

Wiceprezes #IPN Krzysztof Szwagrzyk: w b. areszcie śledczym Wa-wa-Mokotów odkryto ścianę egzekucji żołnierzy antykomunistycznego podziemia. pic.twitter.com/yz1y325Gul — PAP (@PAPinformacje) May 25, 2017

Źródło: PAP