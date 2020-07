Koronawirus i polityka. Godzina policyjna i 60 rannych w Belgradzie [VIDEO]

7 lipca na ulicach Belgradu doszło do zamieszek. Tysiące osób wyszło we wtorek wieczorem na ulice Belgradu, aby zaprotestować przeciwko wprowadzeniu godziny policyjnej na weekend. Była to reakcja prezydenta Aleksandra Vuczicza na najwyższy wskaźnik dobowy zgonów na koronawirusa od początku pandemii.

Protestujący zebrali się przed siedzibą parlamentu, gdzie skandowali antyprezydenckie hasła, m.in. „Stop Vuczić”, „Rezygnacja”. Rzucano także kamieniami w stronę policji, która odpowiedziała gazem łzawiącym. Doszło do starć.

During last night protests in Serbia, the police attacked men and women, beat them with sticks, pepper-sprayed them, put their feet on their heads, took their phones… And all of it was broadcast by only ONE TV channel.

