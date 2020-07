Mazurek i Mosbacher już się pogodziły. Od wczoraj panie piją sobie z dzióbków [FOTO]

Konflikt na linii Beata Mazurek z PiS – Georgette Mosbacher rozgrzewał Twitter do czerwoności. Teraz panie są już najwyraźniej pogodzone.

„Beato Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – zwracała się do europosłanki PiS ambasador Mosbacher.

W odpowiedzi na ten wpis Beata Mazurek przypomniała dyplomatce, że „że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL”.

„Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL. W raporcie napisano http://m.in., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie” – pisała na Twitterze polityk z PiS.

Teraz jednak panie zdają się być pogodzone i obie zapewniają o świetnych stosunkach polsko-amerykańskich.

„Chciałabym podkreślić, ze niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji. Jeszcze nigdy nie były one tak bliskie, co widać było ostatnio w Waszyngtonie!” – napisała na Twitterze Mosbacher.

„Potwierdzam, relacje Polski i USA są najlepsze w historii. Także te osobiste Prezydentów Dudy i Trumpa są wyjątkowe” – wtóruje jej Mazurek.

Ech, te panie…