Nawet Kaleta z PiS przypomina, że nie ma różnic pomiędzy Trzaskowskim i Dudą. „Nikt nie robił z tego problemu”

Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta i ustępująca głowa państwa, nie może ustalić jakie ma stanowisko ws. szczepień. Podczas swojej jednoosobowej „debaty” stwierdził, że jest przeciw przymusowi szczepień. Później prostował, że trochę jest, a trochę nie jest. Sebastian Kaleta z PiS przypomina, że to samo mówił Rafał Trzaskowski.

– Szczepionka na koronawirusa, mówił prezydent od dwóch miesięcy, że wobec osób dorosłych zasadą powinna być dobrowolność i co jest istotne w tej dyskusji, co wielu komentatorów wczoraj przeoczyło, w podobny sposób wypowiedział się Rafał Trzaskowski. Nikt z tego problemu nie robił. Mówił o dobrowolności osób dorosłych, a kiedy mówił o tym prezydent Duda, próbuje się imputować, że nie dba o zdrowie Polaków – stwierdził Sebastian Kaleta w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Podsumowując: Duda najpierw mówi, cytując słowo w słowo, „nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych”. Później się z tych słów wycofuje twierdząc, że nie chce obowiązkowych szczepień na koronawirusa, ale reszta obowiązkowych szczepionek jest w porządku.

Jak reaguje na to pomieszanie z poplątaniem PiS? Ano, wskazuje, że to nic takiego bo… Rafał Trzaskowski mówi to samo. Dziwny to sposób na zdobywanie wyborców – wykazywać, że między kandydatami nie ma różnic.

Źródło: TVN24