Poczta Polska dystrybuuje ulotki szkalujące Trzaskowskiego i wychwalające Dudę. „To usługa odpłatna, komercyjna”

Do skrzynek Polaków trafiły ulotki ze zdjęciem Rafała Trzaskowskiego opatrzone podpisem: „Uważaj!”. Wymieniono tam, że „wraz z Trzaskowskim wrócą: konflikty, bieda, kryzys, podział i afery”. Oficjalny materiał komitetu wyborczego Andrzeja Dudy dystrybuowany jest przez spółkę Skarbu Państwa – Pocztę Polską. Ta tłumaczy: „to usługa odpłatna, komercyjna, zgodna z regulaminem” – donosi portal tvn24.pl.

Złowieszcza ulotka – jak podaje TVN 24 – jest dystrybuowana w całej Polsce. Na niej widać Rafała Trzaskowskiego w towarzystwie ikon Platformy Obywatelskiej: Borysa Budki, Grzegorza Schetyny, Donalda Tuska i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dalej ostrzega się Polaków, ze głosując na obecnego prezydenta Warszawy, razem z nim postawią na konflikty, podział, kryzys, biedę i afery.

Druga strona kartki jest kontrastem dla pierwszej. Tutaj już Andrzej Duda czyli „prezydent polskich spraw”. Twórcy z obecnym prezydentem RP powiązali takie wartości jak – „Godne życie rodzin i seniorów”, „Praca dla Polaków”, „Inwestycja w rozwój”, „Bezpieczna i niezależna Polska”.

Aferę z ulotkami nagłośnił TVN 24, do którego redakcji zaczęli zwracać się mieszkańcy z całej Polski, m.in. z Łodzi czy Warszawy. – Te ulotki znaleźliśmy z sąsiadami w naszych skrzynkach pocztowych. (Ulotka – red.) zachwala obecnego prezydenta, jako najlepszego przyszłego prezydenta. Z drugiej strony oczernia nowego kandydata. Różne ulotki znajdowaliśmy w skrzynkach, ale nigdy nie było ulotki, która obraża drugą osobę – miał opisać to co znalazł w skrzynce jeden z mieszkańców Łodzi.

Dziennikarze portalu tvn24.pl poprosili o komentarz Pocztę Polską, która zajmowała się dystrybucją tych materiałów.

W oświadczeniu podkreślono, że Poczta Polska „jest spółką, która doręcza ulotki wyborcze na podstawie umów z klientami. (…) To usługa odpłatna, komercyjna, zgodna z regulaminem”. Dalej podkreślono, że za treść ulotek odpowiada zleceniodawca, a Poczta świadczy usługi każdemu komitetowi, który się do niej zgłosi.