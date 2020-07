Po kilku miesiącach przerwy brytyjskie puby i restauracje znów są otwarte. Mieszkająca na Wyspach grupa Polaków postanowiła odwiedzić Wetherspoons, jeden z pubów w Bristolu. Tam jednak czekała ich niemiła niespodzianka. Zamiast spokojnie wypić piwo, musieli odpierać atak pary siedzącej przy stoliku obok.

W grupie zaatakowanych Polaków była m.in. pani Anna. Kobieta na co dzień pracuje w brytyjskiej służbie zdrowia. W rozmowie z polsatnews.pl relacjonowała, że powodem agresji wymierzonej w stronę jej i jej znajomych był fakt, że grupa rozmawiała po polsku.

– Byłam ze znajomymi w pubie w pierwszy dzień otwarcia, po prawie czterech miesiącach. Powodem ataku było to, że za głośno rozmawialiśmy po polsku i że teraz jesteśmy w Anglii – mówiła.

Na początku doszło do kłótni. Ta jednak szybko przekształciła się w szarpaninę. Ofiarą ataku padła także koleżanka pani Anny – Milena.

– Para (siedząca przy innym stoliku – przyp. red.) wstała i rzuciła się na moją koleżankę, która była najbliżej. Ja tylko nagrywałam, zostałam wyzwana od najgorszych – dodała pani Anna.

Wideo z zajścia trafiło do mediów społecznościowych.

@MattHancock very safe .. everything perfect …@ #wetherspoons kingswood colliers

Wheterspoons also raised the drinks price .#boycottwetherspoons

Super saturday 4th july

With bigotry and racism in the middle pic.twitter.com/Ol06uK4Ciw

— Lord Vader 🇵🇹🇬🇧 (@officialdvader) July 6, 2020