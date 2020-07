Rekordowa wysokość kontraktu sportowego – pół miliarda dolarów. Sprawdź, w jakiej dyscyplinie

Zatrudniło go Kansas City jako rozgrywającego w swoim zespole Chiefs na kolejne 10 lat. Chodzi oczywiście o ligę NFL i futbol amerykański. O tym, że władze klubu będą chciały przedłużyć kontrakt z 24-letnim zawodnikiem było wiadomo od dawna. Suma 503 (pół miliarda) dolarów robi jednak wrażenie.

Nie jest to zwykła umowa, co potwierdził Chris Cabott, agent zawodnika. Mahomes to pierwszy gracz z pół miliardem dolarów w historii sportu. Zarazem po raz pierwszy zawodnik NFL będzie najlepiej zarabiającym graczem w historii sportu.

Mahomes wiąże się kontraktem z Kansas City Chiefs do 2031 roku. Klub jednak wie za kogo zapłacił. To m.in. dzięki Patrickowi Mahomesowi wygrał Superbowl w styczniu tego roku.

Mahomes wyprzedził w kategorii najlepiej opłacanych sportowców baseballistę Mike’a Trouta, który podpisał umowę z Los Angeles Angels na 12 lat za 426 milionów dolarów. Od sezonu 2022-2023 Mahomes będzie otrzymywać ponad 50 milionów rocznie, z gwarancją 140 milionów w przypadku odniesienia kontuzji.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020