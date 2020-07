Świeża dostawa imigrantów trafiła na Sycylię. Atakowali załogę statku

Przemytniczy statek „Ocean Viking” dokonał wyładunku 180 nowych imigrantów na Sycylii. Włochy udzieliły zezwolenia na przyjęcie statku, bo załoga wzywała niemal SOS. „Wyłowieni” imigranci zaatakowali obsługę, miały też mieć miejsce próby samobójstw.

Ostatecznie jednostka została przyjęta w sycylijskim porcie Porto Empedocle. Na pokładzie są Pakistańczycy, obywatele Afryki Północnej i Ghany. Byli przyjmowani na statek podczas czterech akcji ratunkowych w dniach 25-30 czerwca.

Żaden kraj europejski nie kwapił się do ich przyjęcia. Zmianę decyzji wymusiły liczne incydenty, do jakich zaczęło dochodzić na pokładzie. Pokazały one przy okazji roszczeniowe nastawienie migrantów.

Według organizacji pozarządowej SOS Méditerranée, która czarteruje Ocean Viking, sześciu imigrantów próbowało się zabić. Szantażowano załogę, by nie próbowała odwozić imigrantów do Afryki. Wybuchły awantury, a załoga musiała stawić czoła groźbom przemocy fizycznej.

Wyładunek ponad 180 imigrantów ma dla Włoch skutki polityczne i wzmacnia opozycję skupioną wokół Matteo Salviniego. Niepokoi też powstawanie razem z końcem pandemii koronawirusa, nawrotu dużej fali imigracji.

Burmistrz Porto Empedocle zażądał nawet przysłania armii w celu „ochrony obywateli”, krytykując masowe przybywanie tu migrantów. Sycylia dodatkowo sporo już ucierpiała w czasie pandemii.

Tylko papież Franciszek w siódmą rocznicę swej wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa, stwierdził, że „chrześcijanie nie są „odporni na grzech” niesprawiedliwości i obojętności wobec wołania innych”. Dodał, że „spotkanie z drugą osobą jest też spotkaniem z Chrystusem. On sam to powiedział. To on puka do naszych drzwi wygłodzony, spragniony, jako przybysz, obnażony, chory, uwięziony, prosząc o spotkanie i pomoc, prosząc o możliwość zejścia na ląd”… Z tym „ewangelicznym” schodzeniem na ląd, chyba przesadził. Akurat Pan Jezus potrafił chodzić nawet po wodzie.

