Szaleństwo w Unii postępuje! Komisja Europejska zabrania państwom członkowskim nieprzyjmowania imigrantów ubiegających się o azyl

Komisja Europejska oświadczyła, że ​​państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą odrzucać wniosków o azyl na swoich granicach, ani zamknąć granic dla osób ubiegających się o azyl.

Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych i imigracji, oznajmiła, że ​​kraje nie mogą odsyłać nielegalnych imigrantów imigrantów z granicy i że wszystkie wnioski o azyl składane na terytorium Unii Europejskiej powinny powinny być przyjmowane i rozpatrywane.

– Odrzucanie (wniosków o azyl – przyp. red.) jest nielegalne. Nie każdy ma prawo do azylu, ale każdy ma prawo do traktowania zgodnie z naszymi wartościami. Kiedy ludzie ubiegają się o azyl w UE, odwołują się do europejskich wartości. I musimy uszanować ten apel – powiedziała Johansson.

Unijna komisarz zagroziła tez państwom, które będą to robić. Unia będzie prowadzić dochodzenia w państwach członkowskich, które na swoich granicach odrzuciły wnioski migrantów. – Nie możemy chronić granic UE, naruszając prawa ludzi. Moim zdaniem nadszedł czas, aby rozważyć możliwość ustanowienia nowego mechanizmu monitorowania granic i odrzucania wniosków. Musimy upewnić się, że państwa członkowskie przestrzegają prawa UE – powiedziała komisarz.

Nawet podczas pandemii koronawirusa urzędnicy Unii Europejskiej jasno potwierdzali, że ​​popierają otwieranie granic dla osób ubiegających się o azyl.

Jeszcze w marcu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen próbowała utrzymać wszystkie granice wewnętrzne UE otwarte, stwierdzając: „W chwili kryzysu niezwykle ważne jest utrzymanie naszego rynku wewnętrznego”.

Wiele krajów zamknęło swoje granice z powodu pandemii, ale ostatnio, po złagodzeniu blokad, szczególnie we Włoszech zaobserwowano wzrost liczby nowych nielegalnych imigrantów ubiegających się o azyl.

Przyjazdy zbiegły się w czasie ze wznowieniem na Morzu Śródziemnym działalności organizacji przestępczych zwanych pozarządowymi, zajmującymi się przemytem ludzi. W ubiegłym tygodniu włoska organizacja przemytnicza Mediterranea Saving Humans sprowadziła 43 nielegalnych migrantów z Afryki Północnej do Włoch, z czego 8 z nich miało pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Miesiąc wcześniej niemiecka organizacja przestępcza Sea-Watch przeszmuglowała 209 imigrantów, z których u 28 stwierdzono obecność wirusa.