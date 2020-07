Tak źle nie było co najmniej od dekady. Polacy masowo obawiają się utraty pracy

To najgorszy wynik od dekady! Polacy drżą o swoje miejsca zatrudnienia. Ponad jedna czwarta z nas obawia się, że może stracić źródło utrzymania.

Według najnowszego raportu firmy pośrednictwa pracy Randstad, 26 proc. Polaków boi się, że straci pracę, a ryzyko zwolnienia ocenia jako duże. To najgorszy wynik w 40 edycjach badania, które wykonywane jest co kwartał. Oznacza to, że od 10 lat nie baliśmy się tak o zatrudnienie jak teraz.

Blokada spowodowana koronawirusem dopiero teraz ma się zacząć dawać we znaki pracodawcom. Firmowe rezerwy powili się wyczerpują, a programy wsparcia zaczynają się kończyć – jak np. umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne. Te czynniki mocno wpływają na obawy przed utratą zatrudnienia.

„Ta sytuacja ma jeszcze jeden skutek. Jak donoszą pośrednicy, brak stabilności zatrudnienia powoduje, że najbardziej poszukiwani na rynku pracownicy – np. technicy i specjaliści – stawiają szefom i potencjalnym szefom dodatkowe wymagania” – czytamy na RMF24.pl.

Okazuje się, że oczekują nie tylko prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie, teraz chcą jeszcze np. polisy na wypadek utraty pracy.