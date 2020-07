Zniszczenia i kradzież. Kto zaatakował redakcję „Faktów”? Dwie fleje – posłanki Jachira i Zielińska grasują po mieście i mażą po murach

W redakcji Magazynu Dialogu Społecznego „Fakty” zniszczono serwery, skradziono sprzęt komputerowy i telefony. Na ścianie wymazano swastykę. Tymczasem okazuje się, że podobnymi sprawkami zajmują się ostatnio posłanki KO – Klaudia Jachira i Urszula Zielińska.

O ataku na redakcję magazynu poinformował pracownik redakcji Jarosław Adkowski. „Taki widok zastaliśmy rano w redakcji Magazynu VIP. Zniszczono sprzęt, serwerownię, ukradziono dyski twarde z laptopów i komputerów. Nie działa sieć i telefony. Nie damy się! Wrócimy!” – napisał na Facebooku. Na ścianach należącej do wydawnictwa „Max Media” redakcji namazano swastykę i umieszczono napis „„Fakty TVN wypad”.

Sprawę szeroko opisuje ściekowiec, „Fakt”, który zatytułował swój artykuł „Potworny akt wandalizmu. Redakcja „Faktów” zniszczona”.

Pracownicy „Faktu” najprawdopodobniej czują, iż to ich redakcja tak naprawdę miała zostać zaatakowana. Podają, że w ostatnich dniach, a więc po opublikowaniu ohydnej i oszczerczej okładki sugerującej, że prezydent Duda jest pedofilem, pod ich adresem przyszło wiele gróźb.

Hejterzy z „Faktu” cytują jedną z nich, otrzymaną – jak napisali – od „hejtera”, a więc od swojej konkurencji w plugawieniu życia publicznego: „Poszedł cynk, że ta agentura ży….. zdrajców Rzeczpospolitej pracujących na rzecz niemiec (pisownia oryg – red.) będzie wypalona do samych fundamentów wraz ze stopka redakcyjna tego gadzinowego szmatławca i podejrzanego pochodzenia figurantów wspierających”.

Kozłowska – redaktor naczelna ściekowca, twierdzi, że te ataki motywowane są właśnie obrzydliwą i oszczerczą okładka jaką jej gazeta zamieściła. „– Z analizy treści tych wiadomości wynika, że osoby, które kierują je do nas, nie znają treści artykułów, które Fakt rzeczywiście publikował. Swoją wiedzę o Fakcie czerpią wyłącznie ze zmanipulowanego przekazu polityków lub mediów cytujących ich wprowadzające w błąd wypowiedzi. Właściwie nie odnoszą się one do naszych publikacji, a do rzekomej niemieckości naszego zespołu redakcyjnego i rzekomego kolaboranctwa – mówiła w poniedziałek Katarzyna Kozłowska, redaktor naczelna Faktu.” – pisze ściekowiec.

Kozłowska oczywiście zmyśla, bo nie chodzi o żadną „manipulację przekazem”, tylko o jednoznaczną ocenę obrzydliwej okładki, jaką zamieścił ściekowiec „Fakt”.

Sprawą ataku na redakcję Magazynu Dialogu Społecznego zajmuje się policja. Jak się okazuje redaktor naczelny „Faktów” podejrzewa, że za kradzieżą, zniszczeniem redakcji i mazaniem po ścianie stoi prezydent Andrzej Duda. – Jestem zbulwersowany aktem wandalizmu bezpośrednio wymierzonym w opozycyjne media. Odpowiedzialność za ten atak ponosi prezydent Andrzej Duda i jego obóz polityczny, który świadomie i celowo rozkręcił spiralę nienawiści wobec mediów opozycyjnych – „Fakt” przytacza wypowiedź Szumlewicza dla „Newsweeka”.

Jest też jeszcze jeden trop, który powinna rozważyć policja. Być może to przypadek, a być może nie, ale po mieście grasują dwie fleje – posłanki KO Klaudia Jachira i Urszula Zielińska. Mażą sprayem po chodnika i murach, a w mediach społecznościowych chwalą się tymi przestępstwami. W tej sprawie są jednoznaczne dowody w postaci zdjęć, które te fleje zamieszczają. Dla policji sprawa jest więc prosta. Śledztwo powinno dać też jednoznaczną odpowiedź na to, czy to one wymazały ściany w redakcji „Faktów” oraz dokonały kradzieży sprzętu, czy też tylko wymazały i zniszczyły inne miejsca.

Hej @Ula_Zielinska, dlaczego kasujesz tłity z fotką dokumentującą akt wandalizmu?🤨 pic.twitter.com/UI6dwwbHVo — 🕵🏻‍♀️ Dżesika 👀🚳 (@KujoweKokosy) July 7, 2020