Czarnoskóry kardynał: #BlackLivesMatter działa na rzecz demontażu cywilizacji

Arcybiskup Durbanu, Wilfrid Fox Napier, skrytykował w mediach społecznościowych działania #BlackLivesMatter. Polemika z kardynałem stanowi dla lewicowców nie lada problem, ponieważ hierarcha sam jest czarnoskóry.

Kapłan napisał, że ruch angażuje się w demontaż wartości, struktur i instytucji, które na przestrzeni wieków tworzyły najlepsze kultury i cywilizacje.

Według hierarchy ruch „dał się porwać interesom i partiom” które stoją w opozycji do kultury.

Dodatkowo kardynał Napier stwierdził, że gdyby #BlackLivesMatter na prawdę optowało za życiem czarnych, to sprzeciwiałoby się przemysłowi aborcyjnemu.

Rzeczywiście, statystycznie w USA to nie policja czy biali najbardziej zagrażają życiu czarnych.

„Według amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób dokonano ponad 15,5 miliona aborcji u Afroamerykanów” – informuje portal obrońców życia Illinois Right to Life.

„Te 15,5 miliona Czarnych ponoszących śmierć w wyniku aborcji to więcej niż Ciemnoskórzy zmarli z powodu AIDS, brutalnych przestępstw, wypadków, raka i chorób serca łącznie” – czytamy na stronie portalu.

Jak widać BLM tak samo nie reprezentuje wszystkich czarnych, jak LGBT nie reprezentuje wszystkich homoseksualistów. Zarówno jedni jak i drudzy chcą mówić w imieniu mas, by w ten sposób zdobyć dla lewicy kolejny przyczółek. Protesty w USA pokazały też, że często za różnymi tego typu grupami stoi radykalna lewica np. spod znaku Antify.

A brief study of the founding statement of “Black Lives Matter” indicates the movement is being hijacked by the interests & parties committed to dismantling the very values, structure & institutions which have over the centuries undergird the best civilisations & cultures!

