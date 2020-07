Ktoś podpalił Melanię Trump. Prezydent USA nie zapłacze po tej kłodzie [FOTO]

To prawdopodobnie miało być „śmieszne”. Amerykański artysta, Brad Downey, wyciął drewnianą Melanię Trump piłą mechaniczną. Następnie… pomalował ją na niebiesko. Skończone dzieło ustawił w okolicach rodzinnego miasta Melanii – w słoweńskiej Sevnicy.

4 lipca – w święto państwowe USA – doszło do podpalenia rzeźby – informuje Reuters. Agencja próbowała uzyskać jakiś komentarz od pierwszej damy USA, jednak jej biuro nie chce komentować sprawy.

Słoweńcy nie byli specjalnie zachwyceni rzeźbą. Raz, że była brzydka, a dwa, że bardziej przypominała Smerfetkę niż Melanię Trump.

Trudno się więc dziwić, że ktoś w końcu tego bałwana podpalił. Na ten moment podpaloną rzeźbę usunięto. Nie wiadomo, czy po naprawie wróci na swojej miejsce.

In 2019, an American dude paid a local artist to carve out a statue of Melania Trump with a chainsaw. Since then, it's been on public display in her hometown of Sevnica, Slovenia. On July 4, 2020 it was set on fire. Lolz pic.twitter.com/qek2hgMQNM

— Zac (@zacelmenreich) July 9, 2020