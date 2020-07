Liroy o Konfederacji, Bosaku i szczepieniach. „Szczepcie się dla dobra większości? Tak Hitler mówił”

Piotr Liroy-Marzec był gościem w „Onet Rano”. Raper-polityk wypowiadał się na temat Konfederacji, Krzysztofa Bosaka i przymusowych szczepień.

Ostatnio znów głośno jest o przymusie szczepień. Głównie za sprawą panującej epidemii, ale również przez prezydenta, który co rusz zmienia zdanie ws. swojego zdania na temat szczepionek. Również Liroy odniósł się do tej kwestii.

– Nie jestem za przymusowym szczepieniem. Nie jesteśmy Hitlerem. Wtedy się szczepiło. Jestem za dobrowolny szczepieniem – stwierdził Piotr Liroy-Marzec w Onet Rano.

– Jestem za tym, żeby świat szedł do przodu. Ale jak ktoś mówi „szczepcie się”, bo to dla dobra większości, to tak Hitler mówił. Uważam, że powinno się szczepić, ale nie zmuszać. Rozmawiam z moimi kolegami lekarzami, kolega pokazał, gdzie miejsce jest na jego ostatnie szczepionki – były w koszu. Nie jestem za przymusowym szczepieniem kogokolwiek. W tym wypadku demokracja nie istnieje, jak się zmusza do szczepień – mówił dalej.

Muzyk wypowiedział się również na temat kandydata Konfederacji na prezydenta. Przypomnijmy, że Piotr Liroy-Marzec współtworzył Konfederację u jej początków. Później drogi jego środowiska i prawicowego bloku się rozeszły.

– Nie przepadam za socjalizmem narodowym, nie jestem fanem PiS. Powiedziałem, jak Konfederacja zaczęła się zamykać, że ta kadencja to będzie Konfederacja Bosaka, to mądry chłopak. Widzę ze ma dużo do powiedzenia. Winnicki i Bosak to dobry duet. To jego kadencja. On wie, jak wykorzystać moment. Stał się naturalnym liderem – mówił polityk.

W Konfederacji nie ma jednego lidera. Stronnictwo jest blokiem ugrupowań prawicowych: konserwatywnych-liberałów, paleolibertarian, konserwatystów, nacjonalistów i monarchistów.

