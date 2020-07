Na kogo zagłosują wyborcy Konfederacji? Jacek Wilk: „W drugiej turze zachowam się strategicznie” [VIDEO]

Mec. Jacek Wilk wyjaśnił jak zachowają się wyborcy Konfederacji w II turze wyborów.

Adwokat Jacek Wilk był gościem telewizji NCzasTV. Prawnik odniósł się do kwestii drugiej tury wyborów prezydenckich 12 lipca.

Mec. Wilk przypomniał, że pojawiły się dwa badania. Pierwsze, iż wyborcy Krzysztofa Bosaka w II turze podzielą się na trzy grupy – tych, co oddadzą głos na Andrzeja Dudę, tych co oddadzą głos na Rafała Trzaskowskiego i tych co nie pójdą głosować.

Zdaniem adwokata, bardziej prawdopodobne jest drugie badanie. Te przewiduje, że wyborcy pójdą zagłosować w większości na Rafała Trzaskowskiego, czyli za odsunięciem PiS od pełnej władzy.

– Przeważa zdanie, że byłoby błędem oddanie monopolu, całości władzy PiS, bo zacznie robić dalsze postępy – w tym przejmie sądy, co może być bardzo niebezpieczne dla wszystkich – wskazał adwokat.

Wilk wskazał, że ostatnie działania PiS tylko sprowokowały wyborców, aby na nich nie głosować, a wręcz zagłosować przeciwko. To m.in. spot wyemitowany w TVP, w którym rzekomi wyborcy Bosaka deklarują zagłosowanie na Dudę w II turze (okazało się, że były to osoby związane z PiS).

– Efekt tego typu perfidnych, kłamliwych działań będzie odwrotny do zamierzonego. Nasi wyborcy są bardzo świadomi i wyczuwają tego typu fałsz. (…) Nawet na zasadzie buntu i sprzeciwu, pokazaniu co o tym myślą, mogą zagłosować inaczej. PR-owcy PiS wykazali się wyjątkową topornością i głupotą. Pewnie zrobili według sztampy, którą stosują wobec swoich wyborców, ale nie zauważyli, że wyborcy Konfederacji nie dają się owinąć wokół palca – wskazał adwokat.

Pytany o to jak on sam się zachowa w II turze Wilk wskazał, iż zachowa się „strategicznie”. To nawiązanie do jego deklaracji sprzed I tury wyborów oraz wypowiedzi prof. Adama Wielomskiego czy posła Janusza Korwin-Mikkego, którzy wskazywali, że w II turze lepiej dla Konfederacji, aby wygrał Rafał Trzaskowski.

– Przyjąłem metodę, którą zaproponował prof. Adam Wielomski, a potem Janusz Korwin-Mikke jeśli chodzi o przekonywanie wyborców Krzysztofa Bosaka. Chociażby z tego powodu muszę być konsekwentny.

Źródło: NCzasTV