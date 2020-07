Nie oszczędzą nawet niepełnosprawnych. Radna PO wyrzuca z fundacji inwalidkę za głosowanie na Andrzeja Dudę

To jest wydarzenie skandaliczne, jak można prześladować osobę niepełnosprawną ze względu na poglądy; oczekujemy szybkich działań od Rafała Trzaskowskiego i innych liderów PO – mówił w czwartek rzecznik prezydenckiego sztabu Adam Bielan nawiązując do informacji dotyczącej Anny Derewienko.

Bielan podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że do sztabu prezydenta Andrzeja Dudy dotarła informacja z mediów społecznościowych, iż Anna Derewienko, osoba niepełnosprawna po amputacji nóg, za poparcie w mediach społecznościowych Andrzeja Dudy, została usunięta z listy podopiecznych fundacji, której prezesem jest radna PO w Bydgoszczy Katarzyna Zwierzchowska.

„Nie jestem już podopieczną Fundacji Dum Spiro Spero z siedzibą w Bydgoszczy, której Prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, pani Katarzyna Zwierzchowska, zasiadająca także w kilku komisjach Urzędu Miasta, przydzielających fundusze na działania kulturalne i oświatowe, a także odpowiedzialna za działania miasta promujące miasto Bydgoszcz” – napisała na swoim profilu na Facebooku Ania Derewienko.

„Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej Zarząd, który powołał się na bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora. Nie będę popierać partii politycznej tylko dlatego, że zorganizowano mi jedną czy drugą wystawę.

Nie będę także popierać wszystkich działań radnych miasta tylko dlatego, że są radnymi miasta”.

– To jest wydarzenie skandaliczne. Jak można prześladować osobę niepełnosprawną ze względu na poglądy polityczne, które wyznaje? Czy na tym polega walka z dyskryminacją, o której tak często mówi pan Rafał Trzaskowski? – pytał rzecznik prezydenckiego sztabu.

– Oczekujemy szybkich działań od Rafała Trzaskowskiego i innych liderów PO w tej sprawie, bo jest to hańba Platformy Obywatelskiej. Wasze zachowanie wobec osób niepełnosprawnych, z których poglądami politycznymi się nie zgadzacie, jest absolutnie haniebne i skandaliczne – dodał. Bielan zapowiedział też, że sztab będzie tę sprawę obserwować i „wyjaśnimy ją do samego końca”.

To, że Annę Derewienko wyrzucono z fundacji za jej poglądy polityczne, nie ulega żadnej wątpliwości. Oznajmiła o tym sama fundacja.

„Aniu, od rana wyświetlają mi się kolejne posty, więc powiem tak…” – pisze do Derewinko Karolina Andryszak z fundacji. „Dyskutowałyśmy w przypadku zdjęć RT (Rafała Trzaskowskiego – przyp. red.) z niepełnosprawnymi. Przyznaję jestem zaskoczona Twoim poarciem dla AD (Andrzeja Dudy – przyp. red). Jest to dla mnie niezrozumiałe i nawet nie próbuję. Jesli jednak wiesz, że zarząd fundacji i jej sponsorzy, to ludzie opozycji, to zapewne musiałaś liczyć się z takimi konsekwencjami. Tak to działa. Wszędzie.To nie istotne czy zorganizowano Tobie 1 wystawę, czy 10. Wypominanie tego jest słabe. Powodzenia.” – kończy Andryszak.