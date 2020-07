Ochojska zdradziła plan kandydata PO. Trzaskowski chce wprowadzić kartę LGBT w całym kraju tak, jak to zrobił w Warszawie

Czy Rafał Trzaskowski, gdy wygra wybory prezydenckie, rzeczywiście zamierza wprowadzić kartę LGBT w całym kraju? – pytali podczas czwartkowej konferencji prasowej sztabowcy prezydenta Andrzeja Dudy, nawiązując do internetowego wpisu Janiny Ochojskiej. O takich planach kandydata napisał właśnie europosłanka.

Sztabowcy prezydenta Dudy zaprezentowali krótki film zestawiający sprzeczne, ich zdaniem, wypowiedzi kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego na takie tematy jak: 500 plus, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, wspólna waluta europejska czy sprawy ekologii.

Jak podkreślił rzecznik prezydenckiego sztabu, europoseł Adam Bielan, Trzaskowski się zmienia i w zależności od tego, z kim rozmawia i w jakiej kampanii uczestniczy, głosi poglądy całkowicie sprzeczne z tym, co mówił wcześniej.

Wtórował mu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, który podkreślił, że Trzaskowski ukrywa swoje poglądy, zmienia je, ale „czasami ta dobrze naoliwiona kampanijna maszyna, której głównym celem jest nieujawnienie tego, co myśli Rafał Trzaskowski, się zacina i mimowolnie przyjaciele polityczni Trzaskowskiego ujawniają jego prawdziwe plany”.

W tym kontekście sztabowcy prezydenta Dudy zwrócili uwagę na środowy wpis na Twitterze europosłanki Janiny Ochojskiej, która wyjaśniła, dlaczego będzie głosowała na Rafała Trzaskowskiego: „1. bo poważnie traktuje problem zmian klimatycznych 2. bo proponuje inwestycje +za rogiem+ 3. bo proponuje program równych szans na rynku pracy 4. bo wprowadzi kartę LGBT w całym kraju 5. bo będzie Prezydentem WSZYSTKICH Polaków” – napisała europosłanka na Twitterze w środę wieczorem. Ochojska w analogicznym wpisie w czwartek, dlaczego będzie głosowała na kandydata KO, nie wymieniła wprowadzenia karty LGBT.

– ,em>Warto zwrócić uwagę na punkt czwarty, bo najwyraźniej pani Janina Ochojska jest lepiej poinformowana niż większość wyborców w Polsce, lepiej poinformowana niż chciałby tego sam kandydat – stwierdził Fogiel.

– Zadajemy pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, czy tak jak twierdzi jego współpracowniczka, pani poseł Janina Ochojska, rzeczywiście zamierza wprowadzić kartę LGBT w całym kraju? – postawił pytanie Bielan.

Rzecznik sztabu prezydenta zwrócił uwagę, że karta LGBT „to nie tylko wprowadzanie tylnymi drzwiami, bez zgody rodziców, zajęć z tzw. edukacji seksualnej, zajęć prowadzonych przez skrajnie lewicowe organizacje, ale to również szereg obowiązków nakładanych na przedsiębiorców”. Wskazał na pkt 5 tej karty, który mówi o klauzuli antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta. Chodzi o to, że Trzaskowski chciał wyeliminować z przetargów miejskich wszystkie firmy, które nie popierają jego karty LGBT.

– Tego rodzaju przepisy będą obowiązywać w całej Polsce, jeśli wygra Rafał Trzaskowski, tak twierdzi Janina Ochojska – podkreślił Bielan.

Zdaniem Fogla wielu przedsiębiorców powinno pochylić się na tym, że „pod pięknym słowem ‚klauzula antydyskryminacyjna’ kryje się tak naprawdę szantaż wobec przedsiębiorców, że jeśli nie poprą oni ideologii wyznawanej przez Rafała Trzaskowskiego, nie zgodzą się z jego poglądami zostaną odsunięci od możliwości udziału w przetargach publicznych”.

– To jest właśnie dyskryminacja, to jest właśnie ten język odwrócenia pojęć – pod hasłem klauzula antydyskryminacyjna kryje się dyskryminacja przedsiębiorców – jeśli chodzi o publiczne zlecenia, zamówienia – z którymi w poglądach nie zgadza się Rafał Trzaskowski. To jest zagrożenie dla wolności gospodarczej w Polsce – ocenił Fogiel.

Prawdopodobnie Ochojska dostała burę od sztabowców Trzaskowskiego, że zdradza plany związane z wprowadzeniem karty LGBT, bo w czwartek zamieściła kolejny, niemal identyczny wpis na Twitterze. Tym razem jednak pominęła plan wprowadzania karty i narzucania ideologii. Jej wpis po poprawkach brzmi teraz: „1. Bo zadba i najsłabszych i wykluczonych; 2. Bo poważnie traktuje problem zmian klimatycznych; 3. Bo proponuje inwestycje „za rogiem”; 4. Bo proponuje program równych szans na rynku pracy; 5. bo będzie Prezydentem WSZYSTKICH Polaków”