Prezydent nie umie w „internety”. Andrzej Duda w AMA na wykop.pl

Ustępujący prezydent Andrzej Duda wziął udział w AMA (Ask Me Anything) na portalu Wykop.pl. Jeśli w ten sposób chciał zawalczyć o głosy młodszych wyborców, to chyba mu się niespecjalnie udało.

Przypomnijmy, że Duda zdecydował się na taki sam krok w 2015 roku. Wtedy jednak kandydatowi PiS poszło o niebo lepiej. Tym razem polityk wykładał się na pytaniach poważnych i niepoważnych, a Internauci byli dla niego bezlitośni.

Głowie państwa zadano ponad tysiąc pytań. Duda wybierał te, na które chciał odpowiedzieć i po dłuższej chwili dodawał komentarz. Odpowiedzi prezydenta można było oceniać – głównie spotkały się one z ocenami negatywnymi.

Dudę pytano np. o to, dlaczego nie stanął do debaty z Rafałem Trzaskowskim. Przypomnijmy, że obaj panowie stchórzyli przed debatą i ostatecznie każdy z nich zamiast dyskusji wybrał występ solo w zaprzyjaźnionej telewizji.

Prezydent jednak nie uważa, że miałby w TVP jakieś fory. Stwierdził, że zna Jacka Kurskiego ale nazwanie go przyjacielem byłoby „zbyt odważne”.

Prezydent popiera dotychczasowy obowiązek szczepień

Internauci poprosili o doprecyzowanie wypowiedzi w kwestii szczepień. Podczas swojej jednoosobowej „debaty” Duda wypowiadał się na ten temat bardzo wolnościowo. Później niestety zmieniał zdanie.

„Osobiście nigdy nie szczepiłem się na grypę i nie uważam aby szczepienia na koronawirusa musiały być obowiązkowe. Ale są choroby bardzo poważne, np: polio, odra, gruźlica, z którymi trudno byłoby walczyć bez szczepień – osobiście jestem zadowolony, że zostałem na nie zaszczepiony w dzieciństwie i uważam, że tak powinno być” – powiedział.

Największe osiągnięcia prezydentury Dudy? Socjalizmy i rzeczy, na które nie miał wpływu

Prezydenta poproszono również o wymienienie najważniejszych osiągnięć swojej prezydentury. Duda wymienił m.in. programy socjalne „program 500+ i wsparcie dla rodzin”. Za swój sukces kandydat PiS uważa również „zniesienie wiz” – tu należy jednak nadmienić, że nie miał on zbyt dużego wpływu na tę kwestię. Proces dochodzenia do zniesienia wiz to wewnętrzna kwestia amerykańskiej administracji.

Internauci nie mieli litości

Odpowiedzi prezydenta otrzymały bardzo niskie noty. „Najwyżej” oceniona wypowiedź polityka ma minus 3 punkty. W dodatku Duda ją usunął.

Najwyżej oceniona wypowiedź p. prezydenta z wczorajszego wykopu. Gratuluję! Kolejny ma teraz minus 567. pic.twitter.com/QUMmpIsiLF — ✯ż૯੮✯🇬🇱 (@PanZolty) July 9, 2020

No i wykopki z @wykop nie zostawiają suchej nitki na @AndrzejDuda2020 Serio, tam jest regularna orka z Prezydenta. Link: https://t.co/7PDBZDkO1A pic.twitter.com/LDF7guVs5N — Wojtek Kardyś (@WojtekKardys) July 8, 2020

Cała akcja chyba niespecjalnie przysłuży się prezydentowi. Kandydat PiS zaliczył strzał w stopę u młodych wyborców tuż przed weekendem wyborczym…

Przeczytałem AMA na wykopie z PAD. Trudno znaleźć podobną orkę na kandydacie. Ktoś, kto wymyślił, że PAD weźmie udział w tym AMA, chyba tego nie przemyślał. A prezydent (domyślam się, że rękami swoich pomagierów, a nie własnymi) wypadł beznadziejnie. https://t.co/CXRs270BZo — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) July 9, 2020

