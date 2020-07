Śmiertelność osób chorych na koronawirusa dwa razy wyższa wśród imigrantów niż wśród Francuzów

Takie wnioski płyną z analiz INSEE (Krajowy Instytut Statystyki). We Francji wskaźniki śmiertelności z powodu koronawirusa są znacznie wyższe dla przybyszy z Afryki. Dotyczy to zarówno krajów arabskich, jak i „czarnej Afryki”, czyli państw części subsaharyjskiej tego kontynentu.

Co ciekawe, sama Afryka charakteryzuje się na tym etapie pandemii dość niskim wskaźnikiem umieralności. Przynajmniej według danych WHO., Światowej Organizacji Zdrowia. Odwrotnie dzieje się z migrantami w Europie.

INSEE opublikowała wyniki analiz dotyczące śmiertelności związanej z koronawirusem na terytorium Francji za marzec i kwiecień 2020 r. Wynika z nich, że około 2000 Afrykanów mieszkających we Francji, urodzonych w Afryce Subsaharyjskiej, zmarło w marcu i kwietniu tego roku. W 3019 roku, kiedy nie było jeszcze Covid-19, we Francji zmarło tylko 900 osób z tej społeczności.

Większa śmiertelność migrantów może być tłumaczona słabszym dostępem do opieki medycznej, ale też znacznym odsetkiem migrantów, którzy nie stosowali się do przepisów sanitarnych i zasad izolacji. Przykładem jest tu najbardziej „imigrancki” departament we Francji – Seine-Saint-Denis, który był jedną z najbardziej dotkniętych pandemią okolic regionu paryskiego.

