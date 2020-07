Trump ma 91 proc. szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Tak przewiduje politolog, którego prognozy są niemal zawsze trafne

Prezydent Donald Trump ma 91% szans na wygraną w listopadzie i drugą kadencję prezydencką. Tak uważa, politolog profesor Helmut Norpoth, który poprawnie przewidział rezultaty pięciu z sześciu wyborów od 1996 r.

Profesor Norpoth twierdzi, że opracowany przez niego model pozwoliłby trafnie wskazać zwycięstwa w 25 z 27 wyborów, które odbyły się od 1912 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano prawybory.

Jak dotychczas wedle modelu nie przewidziano by zwycięstwa Johna F. Kennedy’ego w 1960 roku i George’a W. Busha w 2000 roku, przy czym ten ostatni został prezydentem mimo, iż uzyskał mniej głosów mieszkańców USA niż Al Gore. Ordynacja przewiduje jednak, że prezydenta wybierają elektorzy wedle wskazania mieszkańców swego stanu. A głosów elektorskich Bush uzyskał więcej.

Model bazuje na tym, jak przebiegał proces nominacji kandydatów Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej, i ocenie poziomu entuzjazmu zwolenników poszczególnych kandydatów. I tak w czasie prawyborów Joe Biden uzyskał bardzo słabe rezultaty zdobywając zaledwie 15,8 procent głosów w Iowa i zajmując tam w prawyborach Demokratów dopiero czwarte miejsce i jedynie 8,4 proc głosów w New Hampshire, gdzie był piąty. Już choćby to wskazuje jak mały entuzjazm budzi jego kandydatura pośród mieszkańców tych stanów. W przypadku prawyborów Republikanów prawybory są tylko formalnością, bo w każdym stanie Trump uzyskuje blisko 100 procent poparcia i z góry wiadomo było, że to on uzyska nominację.

– W rywalizacji prezydencka widzieliśmy całe mnóstwo kandydatów, którzy wiosną prowadzili w sondażach, by ostatecznie jesienią zmienić się pył – mówi profesor Norpoth w rozmowie z Miediaite. Lista przegranych obejmuje tak znanych polityków jak Richard Nixon, Jimmy Carter w 1980 roku, Michael Dukakis w 1988, George H.W. Bush senior w 1992.

Obecnie w sondażach znaczną przewagę ma rywal Trumpa Joe Biden. W wyniku pandemii notowania prezydenta znacznie się pogorszyły, ale na tym etapie podobnie dużą przewagę miała nad nim w 2016 roku Hillary Clinto. Norpoth twierdzi, że Trump nie tylko wygra, ale zrobi to w jeszcze większym stylu zdobywając w listopadzie 362 głosy elektorskie w porównaniu do 304, które miał w 2016 roku.