Uchwała sejmowa ponad podziałami. Reakcja polskich posłów na naruszenie przez Chiny autonomii Hongkongu

Polscy posłowie od lewa do prawa, ponad podziałami, poparli uchwałę dot. naruszenia przez Chiny autonomii Hongkongu.

Uchwałę potępiającą naruszenie poparli: Artur Dziambor (Konfederacja), Jarosław Gowin (Porozumienie), Jakub Kulesza (Konfederacja), Dobromir Sośnierz (Konfederacja), Andrzej Sośnierz (Porozumienie), Franciszek Sterczewski (bezpartyjny), Hanna Gill-Piątek (Lewica), Michał Gramatyka (KO), Klaudia Jachira (KO), Paulina Matysiak (Lewica), Maciej Konieczny (Lewica), Adrian Zandberg (Lewica), Urszula Zielińska (Lewica).

Wszystkie te osoby wspólnie potępiają naruszenie autonomii Hongkongu przez komunistyczne Chiny. Uchwały nie ma jeszcze w porządku obrad. Warto nadmienić, że poseł Konfederacji – Dobromir Sośnierz – wspierał Wolne Miasto już podczas pierwszej fali protestów.

Wolne Miasto Hongkong już nie jest wolne

Hongkong znów trawią niepokoje społeczne. Policjanci zatrzymali niedawno pierwszą osobę za złamanie przepisów o bezpieczeństwie państwowym, narzuconych regionowi dzień wcześniej przez władze ChRL. Zatrzymano mężczyznę z flagą wzywającą do niepodległości Hongkongu.

WE MUST #StandWithHongKong #China’s adoption of so-called security law for #HongKong is an affront to its autonomy, rule of law, fundamental freedoms, as well as to international agreements. The freedom of the people of Hong Kong is our freedom, democratic leaders must act! pic.twitter.com/GMnvTRNkqZ — Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) June 30, 2020

Po tym zdarzeniu na ulice wyszły protestujące masy Hongkończyków. Zatrzymano ponad 30 osób demonstrujących w okolicy Causeway Bay.

Znamiennym jest, że rzecz działa się w 23. rocznicę przekazania byłej brytyjskiej kolonii pod władzę komunistycznej ChRL. Wśród zatrzymanych jest poseł Partii Demokratycznej Andrew Wan. Na nagraniach telewizyjnych widać, że policjanci potraktowali go gazem pieprzowym z bliskiej odległości.

Ironic, this original thread of the video which pin on my Twitter account have removed, due to the new security law in #HongKong. Nevermind, like I said, I’ll keep saying what I wanna say as my country granted me #FreedomOfSpeech.

Don’t give up #HongKongers. pic.twitter.com/kUwlpc8K1Y — Nikki😷 (@nikki_miumiu) July 1, 2020

Chiny łamią umowę z Wielką Brytanią

Hongkong to była brytyjska kolonia, która wróciła do Chin w 1997 roku. Podstawą prawną powrotu był akt prawny, którego tytuł dobrze oddaje przesłanie treści: „Jedno państwo, dwa systemy”. Na podstawie tej konstytucji Hongkong posiada status Wolnego Miasta, z którym wiąże się wiele przywilejów. W odróżnieniu od Chin Kontynentalnych, w metropolii panuje demokracja. System ekonomiczny można określić jako prawie idealny system kapitalistyczny – ludzie są stosunkowo bogaci i żyją w dostatku.

According to article 38, regardless of who you are, where you are, as long as you stand with HKers in the fight for freedom, you are against the new national security law. *Life sentences are applicable.#HongKong pic.twitter.com/dgyeI3ZQMp — HoSaiLei🇺🇸🇬🇧🇧🇪🇯🇵🇮🇳🇰🇷 (@hkbhkese) July 1, 2020

Dlatego obywatele hongkońscy boją się, gdy tylko ich rząd zacieśnia stosunki z Chińską Republiką Ludową. Mieszkańcy wolnego miasta nie chcą stracić wolności gospodarczej, wolności słowa i możliwości wybierania władz.

Kapitalizm i demokracja to zupełnie przeciwieństwo do komunizmu Chin kontynentalnych. Niezależność Wolnego Miasta jest atakowana przez chińskich władyków, którzy łakną hongkońskiego dobrobytu.

Wolnościowcy stoją po stronie Wolnego Miasta

Przy okazji ostatnich protestów poparcie dla bojowników o wolność wyrażało wielu przedstawiciele wolnościowej prawicy. M.in. poseł Konfederacji – Dobromir Sośnierz. Polityk wstawił na swojego Twittera zdjęcie z koszulką, na której znajduje się parafraza wolnościowego hasła „Don’t tread on me”. Na koszulce posła widniał napis „Don’t tread on Hongkong”.

Pozdrowienia dla uczestników Weekendu Kapitalizmu 2019. I wyrazy wsparcia dla walczącego Hong-Kongu. pic.twitter.com/61ww9v7mjk — SośnierzTV (@SosnierzTv) November 24, 2019

Źródło: PAP, nczas.com