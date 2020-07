W odmętach lewackiego szaleństwa. Wielkie malowanie nazwy rasistowskiej i marksistowskiej organizacji przed Trump Tower

Komunistyczny burmistrz Nowego Jorku spełnił swą groźbę. Na ulicy, przed należącym do Trumpa drapaczem chmur, wymalowany zostanie napis z nazwą rasistowskiej organizacji Black Lives Matter.

Nowy Jork ogarnięty jest niespotykaną od wielu lat falą przestępczości, tymczasem komunistyczny burmistrz miasta Bill de Blasio dalej realizuje swe propagandowe i polityczne pomysły. De Blasio zapowiedział, że na złość prezydentowi Trumpowi, na ulicy przed należącym do niego wieżowcem. wymalowany zostanie napis z nazwą rasistowskiej i marksistowskiej organizacji Black Lives Matter. Podobny już powstał w Waszyngtonie, gdzie burmistrzem jest lewaczka Muriel Bowser.

By napis na jezdni mógł powstać, zamknięto Piątą Aleje od 56. do 57. ulicy. To tam właśnie stoi Trump Tower – liczący 202 metrów wieżowiec z z biurami i apartamentami. Na ostatnich 3 piętrach znajduje się prywatny apartament Donalda Trumpa.

Jak informuje telewizja NBC, powołując się na policję, 5. Aleja na tym odcinku będzie zamknięta przez kilka dni. Podobne napisy z nazwą rasistowskiej organizacji mają powstać w kilku innych dzielnicach Nowego Jorku. Propagandowy pomysł De Blasio skrytykował Donald Trump.

„NYC (New York City – przyp. red.) obcina wydatki na policję o miliard dolarów, jednak burmistrz NYC maluje drogi, żółty znak Black Lives Matter niszcząc reprezentacyjną Aleję. To jeszcze bardziej zantagonizuje nowojorczyków, którzy kochają Nowy Jork i pamiętają okropną pieśń: „Świnie (policja – przyp. red.) w przebraniu, usmażmy je jak boczek”. Być może nasza Wspaniała Policja osłabiona i pogardzana przez burmistrza, który jej nie szanuje i nienawidzi jej, nie pozwoli, by ten symbol nienawiści został umieszczony na największej ulicy Nowego Jorku. Zamiast tego wydajmy te pieniądze na walkę z przestępczością!” – napisał Trump na Twitterze.

Jak widać policja pozwoli jednak umieścić napis organizacji, która chce mordować policjantów. 29 czerwca rasistowska BLM przedstawiła swój plan całkowitego pozbawienia finansowania policji Nowego Jorku, co w praktyce oznacza, że miałaby ona przestać istnieć.