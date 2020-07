Bosak, Braun i Kulesza o cynizmie Dudy i Trzaskowskiego. „Postulaty Konfederacji zawsze były spychane na margines” [VIDEO]

Obaj kandydaci na prezydenta prześcigają się na gesty, bliskość do Konfederacji. W związku z tym Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun i Jakub Kulesza zorganizowali konferencję prasową, żeby odnieść się do tego polityczne teatrzyku. – Warto zwrócić uwagę, że postulaty gospodarcze Konfederacji, prostych, niskich podatków, wolności gospodarczej, postulaty deregulacji. (…) Znalazły się w centrum uwagi polityków rywalizujących o prezydenturę – zaczął Bosak.

– Nasze wartości, nasze poglądy są mniej więcej w centrum polskiego życia społecznego. To główny nurt polityczny i medialny są przesunięte w lewo względem polskiego życia społecznego, a postulaty Konfederacji mieszczą się w tym zdrowym centrum – zaznaczył były kandydat na prezydenta.

Dalej powiedział, że to dlatego dziś kandydaci prześcigają się, któremu jest bliżej do Konfederacji. – Ja przypomnę, że nie poparliśmy żadnego i konsekwentnie trzymaliśmy się swojej doktryny, że nie wskazujemy, kto jest mniejszym złem, a pozostawiamy decyzję w rekach wyborców – podkreślił.

– Rafał Trzaskowski nazywał nasze idee faszyzmem, Andrzej Duda potępiał nacjonalizm. Obaj ci kandydaci podczas całej kariery w Sejmie, parlamencie europejskim, administracji, władzy wykonawczej unikali spotkania z Konfederacją tak skutecznie, że z Rafałem Trzaskowskim nie miałem okazji rozmawiać nigdy w życiu, a Andrzej Duda sam przyznał, że nie miał okazji nigdy w życiu się ze mną spotkać. To trzeba przyznać, że jest to spore osiągnięcie, bo jestem obecny w życiu politycznym na poziomie ogólnopolskim aktywny ponad 15 lat – powiedział Bosak.

Jakub Kulesza przypomniał, że postulaty Konfederacji zawsze były spychane na margines polityczny. Walka o głowy w II turze pozwoliła usłyszeć te postulaty we wszystkich mediach m.in. w TVP. – To bardzo miłe. Z drugiej strony mniej miłe, kiedy orientujemy się, że to cyniczna gra na użytek kampanii wyborczej. Udało nam się te postulaty wprowadzić do debaty publicznej, ale dobrze wiemy, że nie zagoszczą tam one na długo – stwierdził.

Dodał, że praktyka postępowania PO i PiS nie pozostawia złudzeń, że te postulaty nigdy zrealizowane przez te partie nie zostaną. Kulesza przypomniał listę tych postulatów, oto one:

– Kwota wolna od podatku wysokości 12-krotności pensji minimalnej.

– Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

– Bon edukacyjny

– Systemowa deregulacja i zmniejszenie biurokracji

– Ochrona życia nienarodzonego

– wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

– Bon medyczny

– STOP 447

– STOP pedofilii

Grzegorz Braun zaznaczył, że Konfederacja jest gotowa do rozliczenia zwycięskiego kandydata z realizacji postulatów, które w ostatnich 2 tyg. kampanii zapożyczył od ideowej prawicy.