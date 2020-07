Do czego może posunąć się PiS? Polityk Konfederacji OSTRZEGA [VIDEO]

Czy PiS spróbuje zniszczyć prawicę? Paweł Wyrzykowski z Konfederacji o powyborczych scenariuszach.

Paweł Wyrzykowski, lider Konfederacji w Siedlcach był gościem telewizji NCzasTV. Wyrzykowski był pytany o możliwe działania rządzącej partii wobec Konfederacji po wyborach prezydenckich.

Na początku rozmowy polityk odniósł się do zdarzenia jakie miało miejsce w jego mieście. Chodziło o wiec PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego w tamtejszym ratuszu.

– Kiedy zobaczyłem, że spotkanie jest w urzędzie miasta Siedlce, a na dodatek w Sali obrad rady miasta Siedlce, zacząłem zadawać pytania, czy sala ta została poprawnie opłacona przez PiS. A jeżeli nie, to może i my byśmy zrobili tam spotkanie – powiedział Wyrzykowski.

Po tych słowach polityk nie został wpuszczony do środka. Co ciekawe – wkrótce samo PiS najwyraźniej zrozumiało co zrobiono i nastąpiła ewakuacja z urzędu.

Wściekli działacze i sympatycy PiS zaczęli się odgrażać politykowi Konfederacji. Odnosząc się do wyborów 12 lipca Wyrzykowski przestrzegł przed PiS, porównując go do wilka w owczej skórze.

– Nie możemy go wpuścić do zagrody bo i nas zagryzie. A kiedy wilk grasuje po lesie, nawet tęczowym, to mamy zapałki, wiemy jak z tym walczyć. A wilk w owczej skórze nie ma skrupułów – stwierdził Wyrzykowski.

Nawiązując do słów Donalda Tuska do Konfederacji („my chcemy wygrać z wami, oni chcą was zniszczyć”) Wyrzykowski przyznał, że „zniszczenie jest gorsze”.

– Niech każdy zdecyduje we własnym sumieniu – podsumował Wyrzykowski.

Źródło: NCzasTV