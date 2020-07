Dziambor: dalszy ciąg rządzenie Andrzeja Dudy z PiS to pogłębianie ich dyktatury [WIDEO]

Jeżeli Andrzej Duda wygra 12 lipca, to PiS zabiera się do dalszej destrukcji państwa – uważa Artur Dziambor. A co jeśli wygra Rafał Trzaskowski?

Poseł Konfederacji Artur Dziambor był gościem telewizji NCzasTV. W rozmowie poseł skomentował możliwe scenariusze po wyborach 12 lipca.

– Dalszy ciąg rządzenia Andrzeja Dudy razem z Prawem i Sprawiedliwością to jest pogłębianie ich dyktatury. (…) Oni wstydu nie mają, media mają, więc mogą sprzedać dowolną złą rzecz w sposób dobry – ocenił Dziambor.

– Dalsze rządzenie Andrzeja Dudy oznacza, że PiS przez najbliższe 3,5 roku robi co chce. Czyli dokańcza destrukcję wszystkich instytucji państwowych, sądów, a poza tym gospodarczo rozwala państwo, bo będą musieli wymyślić jak wygrać wybory za 3,5 roku. Więc czekają nas kolejne programy socjalne, bo oni tylko w ten sposób potrafią kupować głosy – dodał poseł.

Odnośnie wygranej Rafała Trzaskowskiego Dziambor stwierdził, że prezydent i rząd rzucą się na siebie. W efekcie PiS będzie zgłaszać programy, np. 1000 plus, tylko po to, by Trzaskowski (który zdaniem Dziambora jakieś „pojęcie o ekonomii ma”) je blokował.

Ponadto Dziambor liczy na podbieranie zwolenników wolnego rynku KO. A to wymaga słabszej KO.

Źródło: NCzasTV