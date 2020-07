Ksiądz nie udzielił 96-latce Komunii Świętej. Miała plakat Trzaskowskiego na posesji

96-latkę z Żywiecczyzny przestali odwiedzać księża z Komunią Świętą. Wcześniej ksiądz proboszcz apelował do niej, by zdjęła z posesji baner z Rafałem Trzaskowskim.

Osoby starsze to jedna z grup docelowych przekazu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, często rolę partyjnych naganiaczy przejmują osoby duchowne. Jest to tym bardziej przykre, że PiS w takich kwestiach jak np. aborcja eugeniczna nie prezentuje chrześcijańskich wartości. Ofiarą takiej agitacji padła starsza kobieta. 96-latce przestano udzielać Komunii Świętej.

Baner z Trzaskowskim to grzech ciężki?

Pani Łucja od kilku lat z powodów zdrowotnych nie chodzi do kościoła. Do tej pory 96-latkę odwiedzali księża z Komunią Świętą. Niestety, wszystko zmieniło się w czasie kampanii wyborczej. Na posesji staruszki zawisł plakat z Rafałem Trzaskowskim. No i się zaczęło.

Najpierw do 96-latki udał się proboszcz. Upraszał on panią Łucję, by pozbyła się baneru kandydata PO-KO. Gdy ta się nie zgodziła, to stwierdził, że nie będzie mógł już jej odwiedzać z Najświętszym Sakramentem.

Duchowni nie odwiedzili starszej kobiety nawet, gdy odwiedzali chorych w pobliżu jej domu. To mocno zabolało 96-latkę. Ostatecznie zainterweniowali jej bliscy. Napisali w tej sprawie list do biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla.

– Uważamy, że brak wizyty duszpasterskiej nie jest przypadkiem i że nasza schorowana mama stała się ofiarą sytuacji – twierdzą.

Reakcja Kościoła była szybka i zdecydowana. „Zaistniała sytuacja została już wyjaśniona przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca w posłudze duszpasterskiej. Wyrażamy nasze ubolewanie z powodu działań księdza” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

PiS i PO to jedno zło

Oczywiście, nie ma co robić tutaj z Rafała Trzaskowskiego orędownika chrześcijańskich wartości. Jednak również Andrzejowi Dudzie brak zdecydowania w kwestiach światopoglądowych, a obozy PO-KO i PiS niewiele się od siebie w tej kwestii różnią. Oba stronnictwa mają inny marketing i uderzają do różnych grup, ale kierując się słowami „po czynach ich poznacie” nie da się wskazać fundamentalnych różnic np. w kwestii obrony życia nienarodzonych.

Źródło: Onet.pl