Który paszport jest „najlepszy”? Ogłoszono nowy ranking!

Henley & Partners ogłosiła tegoroczny ranking paszportów. Na którym miejscu znalazła się Polska?

Londyńska kancelaria adwokacka Henley & Partners co roku przygotowuje ranking paszportów. Firma ocenia między innymi dane rynkowe międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego i udziela porad podróżnym na temat wymogów wizowych i paszportowych.

Miejsce w rankingu Henley & Partners odpowiada liczbie krajów, do których możemy się udać bez problemu posiadając dany paszport.

Najcenniejszym w tym roku okazał się paszport Japoński. Japończycy mogą bezwizowo wjechać do 191 krajów świata lub otrzymują wizę przy wjeździe.

Drugie miejsce otrzymał Singapur. Z paszportem singapurskim możemy wjechać do 190 krajów.

Natomiast trzecią pozycję zajęły ex aequo paszporty Korei Południowej i Niemiec. W obu przypadkach możemy wjechać do 189 krajów.

Polska zajęła 11 miejsce. Oprócz naszego paszportu na miejscu 11 znalazły się paszporty Litwy i Słowacji.

Paszport Stanów Zjednoczonych zajął z kolei 7 miejsce. Na szarym końcu rankingu znalazł się natomiast Afganistan.

– Ranking ten postawiła jednak na głowie światowa pandemia koronawirusa. Na przykład posiadacze amerykańskich paszportów czy paszportów szeregu innych krajów nie mogą obecnie wjechać na obszar Unii Europejskiej. Obywatele szeregu krajów azjatyckich, jak zaświadcza ranking londyńskiej kancelarii, mają największą swobodę podróżowania. Prymat Japonii rząd w Tokio uznaje za świadectwo wiarygodności, jaką Japonia cieszy się na arenie międzynarodowej. Japonia jest nie tylko potentatem numer trzy w światowej gospodarce, ale jest również uważana za jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie – podsumowuje ranking portal „Deutsche Welle”.

Jak podkreślono, Japonia jest jednym z zaledwie 14 krajów pozaeuropejskich, których obywatele mogą ponownie wjechać do UE od 1 lipca. Co ciekawe, do Japonii obecnie nie jest wpuszczany żaden obcy, nawet osoby, które mają tam stałe prawo pobytu.

Źródło: Deutsche Welle