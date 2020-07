Maroko udanie rywalizuje o siedzibę morskiej bazy US Navy z Hiszpanią

Maroko zaproponowało przyjęcie amerykańskich okrętów do swojej bazy Ksar Sghir w Cieśninie Gibraltarskiej na północy królestwa. Władze hiszpańskie wyrażają zaniepokojenie.

Według marokańskiego źródła wojskowego Rabat wydał decyzję o czterokrotnym powiększeniu powierzchni bazy morskiej Ksar Sghir. Umożliwia to „przyjęcie nawet okrętów podwodnych”.

Dodatkowo Maroko ma także do zaoferowania Amerykanom inny atut – Agadir. Tymczasem Madryt ma powody do zaniepokojenia. Według hiszpańskiej minister obrony Margarity Robles, Waszyngton „wciąż nie złożył formalnej prośby o przedłużenie obecności marynarki wojennej USA w Rota”.

Dodatkowo, na szczycie NATO Donald Trump nie zareagował na propozycję szefa hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza dotyczącą odnowienia umowy wojskowej. Wygasa ona w maju 2021 roku. Mogą to być wskazówki, że Stany Zjednoczone zaakceptowały propozycję władz marokańskich.

Po utarciu nosa Niemcom przychodzi czas na rządzoną przez lewicę Hiszpanię?

Maintaining our forward #USNavy presence.

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer #USSRoosevelt arrives at Naval Station Rota as part of its homeport shift. Roosevelt replaces #USSCarney as one of four forward-deployed naval forces guided-missile destroyers in Spain. pic.twitter.com/knIYPD6Jme

— U.S. Navy (@USNavy) April 20, 2020