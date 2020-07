MimoWszystkoDuda. Prezydent odniósł się do kłamliwego spotu. Farbowane lisy udają wyborców Konfederacji

#MimoWszystkoDuda to tytuł kłamliwego spotu. Odkąd Krzysztof Bosak odmówił poparcia Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu, trwa batalia o wyborców Konfederacji. To do czego posunęli się PiS-owcy podszywając się pod wyborców Bosaka, przekroczyło wszelkie granice uczciwości i dobrego smaku. Andrzej Duda odniósł się do nagrania.

Mimo wszystko nie Duda. Trzaskowski też nie

Farbowani „wyborcy Krzysztofa Bosaka” nagrali spot, w którym przekonywali Polaków, że to Andrzej Duda jest tym lepszym złem dla naszego kraju. #MimoWszystkoDuda – tym sloganem kończyła swoje wypowiedzi większość bohaterów filmiku. Nie trzeba było detektywa, by odkryć, że żadna z osób z nagrania nie miała nic wspólnego z konfederacką kampanią. Dodatkowo wśród występujących w filmie znalazły się postaci związane z obozem rządzącym.

Sam Krzysztof Bosak nie poparł ani Andrzeja Dudy, ani Rafała Trzaskowskiego.

Andrzej Duda nie rozumie i porównuje się do Lecha Wałęsy

Spytany o rzeczony spot Andrzej Duda sam zaczął przekonywać Konfederatów, że jest mniejszym złem. Ani słowem się nie zająknął o zakłamaniu filmiku.

– Nie jest dla nikogo tajemnicą, już kilkakrotnie o tym mówiłem, chociaż przypuszczam, że będą tacy, którzy się zachłysną w różną stronę pewnie, jak powiem tak, w 1995 roku poszedłem na wybory prezydenckie i były dwie opcje wtedy do wyboru w drugiej turze. Był do wyboru Lech Wałęsa i był do wyboru Aleksander Kwaśniewski – mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z twórcą internetowym Karolem Paciorkiem.

– Dla mnie to był członek aparatu represji [Kwaśniewski], chociaż być może niektórzy nie zgodzą się, ale aparatem represji dla mnie była partia komunistyczna i wszystko z nią związane, ludzie władzy byli wtedy dla mnie, ogólnie rzecz ujmując, aparatem represji, tak do tego wtedy podchodziłem. Więc nie mogłem się pogodzić z tym, że w ogóle mógłbym na niego zagłosować w 1995 roku i poszedłem głosować na Lecha Wałęsę na zasadzie: no mimo wszystko na Wałęsę. Mimo wszystko. Mimo, że miałem do niego pretensje o różne sprawy, ale uważałem, że jeżeli gdzieś dostrzegam te wartości, które są dla mnie ważne, to zdecydowanie bardziej wtedy mi się wydawało, dostrzegam je w Lechu Wałęsie, niż w Aleksandrze Kwaśniewskim – mówił dalej prezydent.

Ludzie ze spotu nie mają z Konfederacją nic wspólnego

Czołowi politycy Konfederacji szybko zorientowali się, że twarze ze spotu nie kojarzą im się z kampanią Krzysztofa Bosaka.

„Jakoś nie widziałem bohaterów tego filmiku, jak walczyli z chociaż podobnym zaangażowaniem o sukces K.Bosaka, dlatego dziś rozczulające, na poziomie wolnorynkowości Trzaskowskiego jest jak walczą niby w imieniu K.Bosaka o sukces A.Dudy. #MimoWszystkoDuda” – napisał na Twitterze Artur Dziambor.

Takie samo zdanie mieli jego partyjni koledzy. „Jaka szkoda, że wyborcy Bosaka z akcji #MimoWszystkoDuda nie byli tak aktywni wtedy, gdy było to potrzebne, to jest w kampanii Bosaka przed I turą” – dodał od siebie Sławomir Mentzen.

„Podbijam. Już pal licho zdjęcie z KB, bo przecież nie każdy ładnie wychodzi na zdjęciach. Ale chętnie zobaczę jakkolwiek udokumentowaną aktywność tych ludzi w kampaniach Konfederacji lub Bosaka. #MimoWszystkoNie” – poprosił Dobromir Sośnierz.

„Widzę, że po różnych stronach objawiło się wielu działaczy, aktywistów i wyborców #Bosak2020, których zaangażowania nie widziałem w ogóle przed I turą. Ciekawe, ciekawe…” – zastanawia się Robert Winnicki.

To jeszcze nie koniec. Okazuje się, że ludzie występujący w spocie nie tylko nie uczestniczyli w kampanii Bosaka, ale też prawdopodobnie większość, albo każdy z nich to zwolennik Dudy i PiS-u.

Jeden z bohaterów spotu podszywał się pod elektorat Konfederacji, ale że w internecie niemal wszystko można znaleźć, to wydało się, że pan Adam Żuralski ze spotu znany jako „monarchista”, w rzeczywistości jest członkiem młodzieżówki PiS-u!

Jakub Kulesza ujawnił, że po tym jak Żuralski został zdemaskowany, usunął swoje konto z Twittera. A tam… Tam to dopiero było widać jaki z niego monarchista i fan Konfederacji. „Podsumowanie mistyfikacji #MimoWszystkoDuda 1. Podszywający się pod wyborcę @krzysztofbosak Adam Żurawski skasował swoje konto na TT, na którym są zdjęcia @BeataSzydlo i funkcja w organizacji założonej przez min. Sebastiana Kaletę #PrzestańcieKłamać” – napisał na TT Kulesza.

Podsumowanie mistyfikacji #MimoWszystkoDuda

