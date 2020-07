Najnowsze badanie IBRiS. Trzaskowski przed Dudą [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż wskazuje, że prezydent Warszawy minimalnie prowadzi w wyścigu z kandydatem PiS. Czy ten wynik się potwierdzi 12 lipca?

Już w piątek o 24:00 zapada cisza wyborcza. Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ostatni sondaż, jaki przygotował IBRiS.

Według badania Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda idą niemal równo. Minimalnie wygrywa kandydat opozycji.

W sondażu Trzaskowski zdobywa 45,3 proc. głosów. Natomiast Duda 44,4 proc. głosów.

Aż 10,3 proc. osób pozostaje niezdecydowanych. Natomiast przewidywana frekwencja to 67 proc.

– W tym sondażu nikt tak naprawdę nie jest pierwszy – przekonuje Marcin Duma, szef IBRiS. – Żeby móc mówić o czyjejś prawdziwej przewadze, wynik musiałby być co najmniej 53:47.

Zdaniem szefa IBRiS do ostatniego policzonego przez PKW głosu może nie być pewności, co do wyniku wyborów. – Może być tak, że zadecyduje 400–200 tys. głosów i nasz sondaż to pokazuje.

Źródło: Rzeczpospolita