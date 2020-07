Trąba powietrzna nad Ustroniem Morskim. Po 8 domkach zostały zgliszcza. Są ranni [FOTO/VIDEO]

Sześć osób, w tym jedno dziecko, zostało poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej nad Ustroniem Morskim – poinformował w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak. Wcześniej podawał informacje o dwóch osobach rannych. W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla kilku województw.

Według informacji uaktualnionych przez kpt. Kubiaka trąba powietrzna porwała 8 domków holenderskich w Ustroniu Morskim (Zachodniopomorskie), sześć osób, w tym jedno dziecko, zostało poszkodowanych.

Trąba powietrzna w Ustroniu Morskim. Ogromne zniszczenia i ranni. Fot. Dawid Polański via Informatorzy Pogodowi ZŁB. pic.twitter.com/AS4H9iArPb — ⚡Zachodniopomorscy Łowcy Burz⚡📷 (@ZLB_Poland) July 10, 2020

Wcześniej kpt. Kubiak informował o dwóch osobach rannych, przygniecionych elementami konstrukcyjnymi domków.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godz. 18.15.

W związku z burzami, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut przeszły w Zachodniopomorskiem, odnotowano 36 zdarzeń z powalonymi drzewami, głównie w powiatach goleniowskim, gryfińskim i kamieńskim. Aktualnie odnotowywane są zdarzenia w powiatach świdwińskim i kołobrzeskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert w związku z silnym wiatrem i burzami z gradem dla mieszkańców woj. mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego oraz części powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

„Uwaga! Dziś (10.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – ostrzegło RCB na Twitterze. Dodano, że alert został wysłany do mieszkańców zagrożonych województw.

❗❗Uwaga #AlertRCB – aktualizacja ❗❗ Alert RCB został wysłany do mieszkańców kolejnych województw. Uwaga! Dziś (10.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. pic.twitter.com/KhbknxDCDF — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 10, 2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia. Obowiązuje ono w północnej części woj. dolnośląskiego, południowej części woj. kujawsko-pomorskiego, w południowych i wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego oraz w całym województwie mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Tam synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą również występować burze z porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 110 km/h. W trakcie burz możliwy jest też grad.

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze wsytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Źródła: PAP