Cisza wyborcza. TVP z braku innych tematów grilluje problemy Warszawy [FOTO]

Do otwarcia lokali w niedzielę 12 lipca w Polsce trwa cisza wyborcza. Media, które nie mogą zajmować się tematami, które poruszano w czasie kampanii, zajmują się kwestia pozapolitycznymi. TVP na przykład zainteresowało się problemami Warszawy.

Art. 107. § 1. Kodeksu Wyborczego stanowi, że przez 24 godziny przed wyborami nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Panuje cisza wyborcza – często krytykowana przez środowiska wolnościowe, ale respektowana dopóty prawo wciąż obowiązuje.

Cisza wyborcza ogranicza także media. Najlepiej unikać jakichkolwiek niusów, które mogłyby w złym lub dobrym świetle przedstawiać któregokolwiek z kandydatów. Zazwyczaj portale, stacje i prasa porzucają na te 24 godziny temat polityki.

Prawo jest prawem i kto powinien się do niego najpilniej stosować? Oczywiście te media, na które składają się wszyscy Polacy, czyli media publiczne. TVP sama działa na podstawie ustaw i istnieje po to, by Polacy mieli dostęp do bezstronnie przedstawionych informacji.

Czym więc zajmuje się bezstronne TVP w sobotę poprzedzającą wybory? Co media publiczne pokazują w ostatnim magazynie informacyjnym jaki wielu wyborców obejrzy przed pójściem do wyborów? Ano, zupełnie przypadkowo państwowa telewizja skupia się na problemach Warszawy. „Kto odpowiada za dramat w Warszawie?” – zastanawiają się autorzy słynnych pasków TVP.

Widać, że miliardy które przyznano publicznym mediom nie idą na marne. „Wiadomości” z 11 lipca były naprawdę świetnie poprowadzone, dajemy… osiem gwiazdek na dziesięć.