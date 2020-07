Donald Trump walczy z lewicową indoktrynacją najmłodszych i studentów

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapowiedział walkę z lewicową indoktrynacją w szkołach i na uniwersytetach.

Choć nauka w USA jest zazwyczaj prywatna, to placówki korzystają z różnej maści państwowych dofinansowań (istnieje Narodowa Fundacja Nauki) oraz zwolnień z podatków. Do tej pory szkoły i uniwersytety wykorzystywały obie opcje, a mimo to pozostawały stronnicze.

Obecnie szkolnictwo w Stanach jest nacechowane radykalnie lewicowo, a uczniowie i studenci od samego początku są poddawani indoktrynacji.

Teraz ma się to jednak zmienić. „Zbyt wiele uniwersytetów i szkół prowadzi radykalną lewicową indoktrynację zamiast edukacji. Dlatego powiedziałem Departamentowi Skarbu, aby ponownie zbadał status przyznawania zwolnień podatkowych i / lub dofinansowań. Przywileje te zostaną odebrane, jeśli ta propaganda i nastawianie [studentów/uczniów] przeciwko polityce publicznej będą kontynuowane. Nasze dzieci muszą być wykształcone, a nie indoktrynowane!” – napisał Donald Trump.

Rzeczywiście, jeśli rzeczone uniwersytety byłyby w stanie utrzymać się same wtedy droga wolna – niech uczą czego chcą. Jeśli jednak wykorzystują państwowe środki, to powinny dbać o to, by edukacja nie nosiła znamion indoktrynacji.

Zwolnienia z podatków to inna kwestia – ten mechanizm jest pozytywny w zasadzie w każdym przypadku. Należy jednak zauważyć, że w systemie w który dany podatek płacą wszyscy, zwolnienie z niego jest swego rodzaju przyznanym wyróżnieniem. Nie powinno się więc go udzielać placówkom, które zamiast spełniać swoją misję zmieniły się w lewicujące think-tanki. Co innego, jeśli zwolnione jednakowo byłyby wszystkie szkoły i uniwersytety.

Donald Trump w faktyczny sposób ogranicza swoją polityką lewicową propagandę skierowaną do młodych. Zupełnie inaczej niż niektóre europejskie frakcje rządzące, które kreują się na konserwatywne ale nie podejmują działań przynoszących realne skutki.