Policja złapała pedofila. 50-latek zwabił dziewczynkę do swojego mieszkania słodyczami

Do wstrząsających wydarzeń doszło w Rudzie Śląskiej. 50-letni pedofil został złapany na gorącym uczynku.

50-letni pedofil z Rudy Śląskiej polował na dzieci kusząc je słodyczami. Małoletnią dziewczynką uratowały koleżanki, które powiadomiły jej ojca.

Pedofil osaczył dziecko, spoufalając się z dziewczynką w wyrafinowany sposób. Zwabił dziecko do swojego mieszkania.

– Mężczyzna zwabił dziewczynkę do swojego mieszkania, częstując ją słodyczami. Prosił, żeby nikomu nie mówiła o tym, co dzieje się w mieszkaniu. Na szczęście czujne koleżanki powiadomiły ojca dziewczynki, że poszła do mieszkania sąsiada i nie wychodzi z niego – przekazała Śląska Policja.

Przerażony ojciec ruszył na ratunek córki. Na miejscu zastał pedofila, gdy nago dobierał się do dziecka.

Na miejsce przyjechała policja i zatrzymała 50-latka, który molestował dziecko. Zboczeniec został tymczasowo aresztowany.

Policja przekazała materiał dowodowy prokuratorowi, który przedstawił 50-latkowi zarzut dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Natomiast sąd zgodził się z wnioskiem śledczych o tymczasowy, dwumiesięczny areszt 50-latka.

Pedofilowi grozi od 2 do 12 lat więzienia. Teraz policja sprawdza czy ofiar było więcej.

Źródło: Radio Zet