Rządowy alert przypomina o wyborach. „Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych”

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa niejednego wprawił w konsternację. RCB przypomina o niedzielnych wyborach i osobach, które mogą głosować bez kolejki.

– Osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w niedzielę w komisjach wyborczych bez kolejki – przypomina w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Głosowanie w niedzielę

– II tura wyborów prezydenckich w niedziele 12.07. Osoby 60 plus, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki – brzmi SMS-owy alert RCB.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wprowadzono przed II turą wyborczą, w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Poruszenie w sieci

Alert wywołał poruszenie w sieci, a to ze względu że został on powołany w zupełnie innych celach. Ma ostrzegać ludność przed szczególnie niebezpiecznymi zdarzeniami. W zakresie jego działania nie mieści się nawet samo przypominanie o wyborach etc.

– Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze – czytamy na stronie rcb.gov.pl.

O jakim bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia mowa w tym przypadku?

ALERT RCB: Każda osoba dorosła może dziś zjeść obiad. Dzieci i kobiety w ciąży też. — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) July 11, 2020

II tura wyborów prezydenckich

II tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się obecny prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Od północy do godziny 21 w niedzielę trwa cisza wyborcza, która powinna zostać zlikwidowana.

Źródło: PAP/NCzas