Wojna futbolowa w Wersalu

Gdzie te czasy, kiedy Wersal uważano nie tylko za synonim światowej elegancji, ale i samo miasto było dość spokojną oazą życia miejscowej, raczej wyższej klasy średniej. Od kilku lat trendy ogólnofrancuskie dotarły i tutaj i tylko czekać jak i to miasto trafi na mapę „utraconych terytoriów Republiki”. Będzie to jednak w królewskim mieście jakaś sprawiedliwość dziejowa…

W ostatnich dniach rozegrano w Wersalu „dziki” mecz piłki nożnej pomiędzy „młodzieżą” nowego Wersalu, a sąsiedniego Guyancourt. Mecz zakończył się jednak wojną dwóch imigranckich band. Na boisko wpadli kibice uzbrojeni w żelazne pręty, kable i kije bejsbolowe.

Rannych zostało pięć osób „pochodzenia afrykańskiego”. Wersal, który ciągle nie ma reputacji miasta niebezpiecznego i pełnego przemocy, zaczyna niestety zmieniać swój wizerunek i upodobniać się do „francuskiej średniej”.

W gigantycznej bijatyce stadionowej brało udział co najmniej 200 harcowników. Mecz piłkarski rozgrywano zaledwie około 3 km od Pałacu. Do końca nie wiadomo czy chodziło o „oprawę”,czy były to porachunki lokalnych band.

Zaalarmowana o trwającej bójce na stadionie Jussieu policja przybyła trochę późno. Jednak i funkcjonariusze załapali się jeszcze na „końcówkę” starć. Na miejscu zdarzenia policja znalazła pocięte kable elektryczne.

🇫🇷 Rixe géante opposant 200 personnes à Versailles après un match de foot : 5 blessés et 2 interpellations https://t.co/ADVPIwEaXQ — Actu17 (@Actu17) July 10, 2020

Około północy wybuchły nowe walki. W sumie policja zatrzymała tylko trzy osoby. 22-letniego osobnika pochodzenia arabskiego, który uciekając złamał kość piszczelową; odwieziono jednak do szpitala. Zarzuty usłyszał 20-letni Portugalczyk (udział w uzbrojonej grupie) i 19-letni Afrykańczyk (używał gazu pieprzowego).

Le Blog de Jean-Marc Morandini: Un match de football sauvage entre jeunes de Versailles et Guyancourt dans les Yvelines a dégénéré en b….https://t.co/okixrx6b77 via @GoogleNews — Sergio A 2B (@BSergioa2) July 11, 2020

Quant un match de foot sauvage dégénère en bagarre géante à coups de battes de base-ball et de barres de fer au stade Jussieu de Versailles, cinq personnes ont été blessées dans la rixe..!#LaRacailleTue et massacre en meute..!#Versailles pic.twitter.com/hbvCyMgsEC — MichaelVllt 🇫🇷 (@MichaelVllt) July 10, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles