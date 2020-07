Zmarł piłkarski mistrz świata z 1966 roku Jack Charlton

Jack Charlton był środkowym obrońcą, a całką karierę klubową spędził w Leeds United. W barwach tego klubu rozegrał 773 meczów i zdobył 70 bramek. Wywalczył z tym klubem m.in. mistrzostwo kraju w 1969 roku i Puchar Anglii w 1972.

W reprezentacji Anglii debiutował jako 30-latek. Łącznie wystąpił w 35 spotkaniach i strzelił sześć goli. Jack był w cieniu swego dwa lata młodszego brata Bobby’ego.

Po zakończeniu kariery jako trener pracował z kilkoma klubami, a w 1986 roku został selekcjonerem reprezentacji Irlandii. Pod wodzą Jacka Charltona zespół narodowy tego kraju po raz pierwszy w historii awansował do Mistrzostw Europy w 1988 roku. Później Irlandia osiągnęła ćwierćfinał mistrzostw świata w 1990.

W Irlandii przyznano mu tytuł honorowego obywatela kraju, postawiono też pomnik naturalnej wielkości. „Jestem zarówno Irlandczykiem, jak i Anglikiem” – przyznał przed laty. A jeśli chodzi o początki futbolowe, jego kuzyni i wujkowie grali w piłkę. „Nie miałem wyboru i także zostałem piłkarzem” – wspominał kiedyś Charlton.

The picture on right is what jack charlton was greeted with in 1986 before we played wales in Dublin ……. pic on left 4 years later in the Olympic stadium in Rome Italia 90 will live on in the memories of all Irish people not only football fans …. pic.twitter.com/3kXVKrR1x3

— John maclean (@johntmaclean) July 11, 2020