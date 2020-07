ISIS zamiast Aisza. Muzułmanka skarży Starbucksa za skojarzenie jej z Państwem Islamskim

Dalej było jeszcze ciekawiej. Zszokowana 19-latka uznała to za przejaw islamofobii i rasizmu. Zażądała natychmiastowego spotkania z szefem lokalu, by poskarżyć się na „dyskryminujący gest” kelnerki. Kelnerka stwierdziła, że mogła po prostu imienia klientki nie zrozumieć, bo ta składając zamówienie miała na sobie hidżab i dodatkowo maskę ochronną.

Kierownik lokalu bronił swojej kelnerki, dodając, że pomyłki w pisaniu nazwisk są zjawiskiem bardzo częstym. Ostatecznie Starbucks przeprosił i zaoferował „nowy napój i 25-dolarową kartę upominkową”.

Sprawy zaszły jednak za daleko. Aisza postanowiła złożyć skargę przeciwko Starbucks za „dyskryminację religijną”. Uzyskała wsparcie Rady Stosunków Amerykańsko-Islamskich Minnasoty (CAIR-MN)”.

Dziewczyna stwierdziła, że po​​czuła się „upokorzona”, a skrót „ISIS niszczy reputację muzułmanów na całym świecie”. Rada Stosunków Amerykańsko-Islamskich, CAIR-MN domaga się zwolnienia kelnerki i szefa restauracji. Pojawili się też już „antyrasiści”, którzy zamierzają przeprowadzić w tym lokalu protest.

