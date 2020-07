Porsche Panamera zatonęło w jeziorze. Wszystko zostało nagrane. Niewiarygodne co zrobił kierowca [VIDEO]

W piątek w Iławie doszło do niecodziennego zdarzenia. Na dno miejscowego jeziora poszło Porsche Panamera. Kierowca samochodu zdążył się z niego wydostać. Jak ustalili policjanci 33-letni mężczyzna wjechał do akwenu, bo pomylił biegi. Cała sytuacja została nagrana, a film z tonącym autem podbija sieć.

W piątek przed godziną 16.00, mężczyzna wsiadł do samochodu i jak widać na nagraniu wjechał do Jezioraka. Pojazd natychmiast zaczął tonąć, a kierowca wydostał się z niego przez otwartą szybę i dopłynął do brzegu. Porsche, które utopił przez swoją nieuwagę nie należało do niego.

Na miejscu pojawiła się policja i pogotowie. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca pomylił biegi, a lekarze przetransportowali iławianina do szpitala na badania. Panamera długo nie spoczywała w jeziorze. Po kilku godzinach została wyciągnięta z wody przy pomocy dźwigu.

Porsche Panamera produkowane jest od 2009 roku w fabryce w Lipsku. Samochód, który zatonął w Jezioraku wart był ok. 100 tys. zł.