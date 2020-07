Rafał Trzaskowski: jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Wystarczy tylko policzyć głosy

Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężmy, wystarczy tylko policzyć głosy – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów prezydenckich.

Według sondażu exit poll Ipsos Andrzej Duda w II turze wyborów prezydenckich osiągnął 50,4 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów.

„Mówiliśmy o tym, że będzie blisko i jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy” – powiedział po ogłoszeniu wyników sondażowych Trzaskowski. „Wystarczy tylko policzyć głosy” – dodał.

Podkreślił, że „ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce”. „Ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu to zwyciężymy i wygramy” – powiedział.

„I obiecuję wam, gwarantuję wam, że ten nasz sen, o którym mówiłem w Szczecinie, o Polsce która potrafi znowu być razem, która potrafi odbudować wspólnotę, która skupia się na tym, co jest najważniejsze, która jest dumna ze swojej tradycji, patrzy w przyszłość, jest sprawiedliwa, europejska, tolerancyjna, w której nikt nas nie dzieli – jestem przekonany, że ten sen jutro się spełni, że spełni się to, co obiecywałem: że prezydent RP będzie miał tylko jednego szefa i tym szefem będzie naród i obywatele” – oświadczył Trzaskowski.

Odpowiedziały mu okrzyki: „zwyciężymy, zwyciężymy” i „Rafał, Rafał”.

