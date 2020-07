Rosja walczy z tęczowymi lodami. Twierdzą, że promują homoseksualizm

Ekaterina Lakhova z partii Jedna Rosja Władimira Putina chce zakazać lodów. Uważa, że tęczowe lody promują homoseksualizm.

Była posłanka Ekaterina Lakhova interweniowała u prezydenta Rosji Władimira Putina. Przewodnicząca Związku Kobiet i polityczka Jednej Rosji Putina uważa, że tęczowe lody Пломбир Радуга promują homoseksualizm wśród nieletnich.

Lakhova uważa, że kolory tych lodów mają znaczenie, ponieważ skierowane są do dzieci. Natomiast pod sympatycznym opakowaniem „skrywają ideologię LGBT”.

– Oni po cichu promują miłe tęczowe kolory, używają miłych słów, reklamują lody nazywane Tęcza – przekonywała Władimira Putina. Zdaniem Lakhovej w ten sposób dzieci mają być oswajane z tęczą i społecznością LGBT.

Słowa byłej posłanki wywołały skandal. Jednak ta poszła jeszcze dalej.

– Nie lubię tęczy, tak samo jak nie lubię swastyki, a przecież swastyka wiele lat temu też miała inne znaczenie – tłumaczyła Rosjanka.

W odpowiedzi na zamieszanie producent lodów wystosował jasny komunikat. – Zdecydowanie nie zgadzamy się z panią Lakhovą. Tęcza to po prostu zjawisko pogodowe, a nie flaga LGBT – mówił Armen Beniaminow, wiceprezes producenta lodów.

Co ciekawe, sam Putin nie odciął się od słów swojej polityczki.

– Jeżeli są powody, by wierzyć, że jest to propagowanie wartości, które nie są dla nas tradycyjne, to społeczeństwo musi sobie z tym poradzić, ale nie agresywnie – stwierdził. Jednocześnie skrytykował ambasadę USA, która wywiesiła na swoim budynku flagę LGBT.

