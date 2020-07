ZOO blokuje niewygodne komentarze Internautów w sprawie pumy

Jak donoszą Internauci ZOO blokuje niewygodne komentarze w sprawie słynnej pumy. Ciągle trwają poszukiwania mężczyzny, który ze zwierzęciem uciekł do lasu.

Poznańskie ZOO, którego przedstawicieli chcieli w piątek zabrać pumę, która wyrokiem sądu została odebrana prywatnemu właścicielowi na rzecz skarbu państwa, blokują niewygodne komentarze. Tak wynika z doniesień Internautów.

Na profilu „Projekt Puma – Nubia” pojawiło się wiele komentarzy donoszących o tym, że na profilu poznańskiego ZOO nastąpiła cenzura. Usuwane są komentarze, które podważają wersję zdarzeń zaprezentowaną przez ogród.

Relacje o cenzurze

– Zoo blokuje możliwość komentowania po tym, jak napisałam, że klatka którą pokazują jako miejsce w którym żyła Nubia to kłamstwo i wstawiłam link do wybiegu Nubi. Czy ktoś, kto ma czyste sumienia tak robi? Wiedzą dobrze, że klamia i teraz chcą uciszyć niewygodne komentarze! – pisze p. Karolina i dodaje screen potwierdzający zablokowanie jej na profilu poznańskiego ZOO.

– Zoo Poznańskie usuwa niewygodne dla siebie komentarze ! Jak tak można !!! Stracili strasznie w moich oczach i w oczach wielu ludzi. Trzymajcie się – dodaje p. Karolina.

– Mnie już Państwo z Zoo zablokowali, za ukazanie kłamstw i hipokryzji Pani „dyrektor”. Link był do reportażu o jej pseudohodowli kotów, po czym została dyrektorem zoo. Pod komentarzem wiele osób zaczęło dziękować za link 🙂 trzymam za Was kciuki! Nie dajcie się! – to z kolei komentarz p. Kasi.